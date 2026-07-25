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Llama PC a regularizar permisos de albercas

Y verificar que sus instalaciones cumplan con las medidas de seguridad establecidas para proteger a los usuarios

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos exhorta a los propietarios de albercas y chapoteaderos a renovar sus permisos de operación y verificar que sus instalaciones cumplan con las medidas de seguridad establecidas para proteger a los usuarios.

El director de la dependencia, Humberto Fernández Díez de Pinos, informó que actualmente cerca de 200 albercas se encuentran registradas y cumplen con la normatividad vigente; sin embargo, aún existen establecimientos que deben regularizar su situación y actualizar sus permisos anualmente.

“Nosotros tenemos cerca de 200 albercas registradas que dan cumplimiento a las medidas de seguridad, como ganchos de rescate, reglamentos visibles, salvavidas, superficies antiderrapantes y otros lineamientos que deben renovarse cada año”, señaló el funcionario.

Explicó que las inspecciones buscan garantizar que las albercas cuenten con el equipo y las condiciones necesarias para prevenir accidentes, especialmente durante la temporada en la que aumenta la afluencia de visitantes.

Diez de Pinos recomendó a la ciudadanía verificar que las albercas que visiten cuenten con los permisos correspondientes y solicitar a los propietarios la documentación que acredite que el establecimiento cumple con las disposiciones de Protección Civil.

El titular de la dependencia de rescate también hizo un llamado a madres, padres y tutores para mantener una supervisión permanente de niñas y niños dentro y alrededor de las albercas, respetar los reglamentos de cada instalación y seguir las indicaciones del personal encargado para prevenir incidentes.

“Las albercas que aún no estén reguladas las invitamos a acercarse a la Dirección de Protección Civil y Bomberos para cumplir con todas las medidas de seguridad y reducir los riesgos para quienes las visitan”, expresó.

El trámite para renovar o regularizar los permisos es sencillo y puede iniciarse directamente en las oficinas de la dependencia, donde el personal brinda asesoría sobre los requisitos y medidas de seguridad que deben cumplir los establecimientos.

Durante el periodo vacacional, Protección Civil y Bomberos mantendrá recorridos de vigilancia y atención preventiva en distintos puntos de la ciudad. Para reportes o mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (867) 712-3030 y (867) 712-2124, además del número de emergencias 911.

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