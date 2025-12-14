Garantiza Oficina Fiscal atención en período vacacional decembrino

Nuevo Laredo, Tam.– La Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo anunció que permanecerá abierta durante el próximo periodo vacacional, esto conforme a las instrucciones giradas por la Dirección General de Oficinas Fiscales en Ciudad Victoria.

Su titular local, Roque Hernández Reyes, informó que aunque el asueto dará inicio el 19 de diciembre, aún así se garantizará la atención mediante guardias especiales.

“Unicamente los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerán cerradas las instalaciones, mientras que el 24 y 31 de diciembre operarán medio turno. La oficina fiscal va a estar abierta para todos los contribuyentes que tengan algún pendiente y quieran avanzar su trámite en esos días”, señaló Hernández Reyes.

Además, reiteró la invitación a la ciudadanía a utilizar el servicio de pago por internet, herramienta que ha permitido agilizar trámites y reducir aglomeraciones.

Detalló que durante este año se han realizado cerca de 28 mil trámites, cifra que esperan incrementar con el uso de esta modalidad digital.

El funcionario estatal destacó que quienes paguen en línea podrán acudir a concluir su trámite entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, donde se incluye la renovación de licencia.

Precisó que el trámite principal para el siguiente año será la renovación de la tarjeta de circulación, mientras que el canje de placas se llevará a cabo nuevamente en 2028.