Rescata Kane empate del Bayern ante Mainz con penal agónico

El líder de la Bundesliga evitó una sorpresiva derrota en casa al igualar 2-2 frente al colista

Min-jae Kim del Bayern Munich y Benedict Hollerbach del Mainz pelean por el balón en el encuentro de la Bundesliga el domingo 14 de diciembre del 2025. (Sven Hoppe/dpa via AP)

BERLÍN.- El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, rescató a su equipo de una vergonzosa derrota en casa ante el último clasificado de la Bundesliga.

El delantero inglés anotó un penal a los 87 minutos para que el Bayern empatara el domingo 2-2 con el Mainz. El Bayern es el líder indiscutible de la liga y aún no ha perdido un partido.

Los visitantes jugaban su primer partido de liga bajo el nuevo entrenador Urs Fischer, quien anteriormente disfrutó de un gran éxito con el Unión de Berlin. Fischer fue nombrado la semana pasada para reemplazar a Bo Henriksen tras el desastroso comienzo del Mainz en la Bundesliga.

El Bayern dominó desde el principio y Lennart Karl, la nueva estrella del equipo, abrió el marcador en el minuto 29 cuando se colocó bien para empujar el centro de Serge Gnabry.

Fue el gol número 50 del Bayern en la Bundesliga esta temporada, un récord después de solo 14 jornadas de la liga.

Pero el equipo local no logró aprovechar más su superioridad y fue sorprendido antes del descanso cuando el defensor Kacper Potulski igualó con un cabezazo tras el tiro libre de William Böving. Fue el primer gol en la Bundesliga del joven internacional polaco de 18 años en solo su segunda aparición en la liga.

Los aficionados visitantes estaban en el paraíso cuando Lee Jae-sung anotó con un cabezazo al centro profundo de Stefan Bell al 67, pero aún quedaba mucho tiempo para que el Bayern respondiera.

Vincent Kompany envió al delantero senegalés Nicolas Jackson para su última aparición antes de ir a Marruecos para la Copa Africana de Naciones que comienza el 21 de diciembre. Alphonso Davies de Canadá ya había entrado para su primera aparición en la liga en nueve meses después de recuperarse de una grave lesión de rodilla.

Potulski fue penalizado por sujetar a Kane y el delantero inglés se levantó para anotar su 17mo gol de la temporada en la Bundesliga.

El Mainz logró aguantar durante siete minutos de tiempo de descuento para celebrar lo que se sintió como una victoria.

Otra sorpresa en la Bundesliga

El delantero del Freiburg, Lucas Höler, anotó con una espectacular chilena para mantener al Borussia Dortmund, que jugaba con diez hombres, en un empate 1-1 .

Höler detuvo el centro de Christian Günter con su bota izquierda, luego se giró y golpeó el balón con su derecha para enviarlo al poste derecho en el minuto 75, negándole a Dortmund la oportunidad de colocarse en segundo lugar.

El gol llegó un día después de que Martin Terrier del Bayer Leverkusen anotara un candidato a gol de la temporada el sábado.

Dortmund tuvo a Jobe Bellingham expulsado en el minuto 53 por una falta sobre Philipp Treu, quien habría quedado solo frente al gol tras interceptar un mal pase del portero del Dortmund, Gregor Kobel.

Ramy Bensebaini había abierto el marcador en el minuto 31 después de que la defensa del Freiburg no lograra despejar el tiro libre de Yan Couto.

Es el segundo empate consecutivo de Dortmund después del decepcionante 2-2 contra Bodø/Glimt en la Liga de Campeones el miércoles.

Stuttgart juega más tarde contra el Werder Bremen.