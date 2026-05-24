Gana noruego Fredrik Dversnes histórica etapa del Giro de Italia

El noruego Fredrik Dversnes Lavik celebra al ganar la 15ma etapa del Giro de Italia entre Voghera y Milán el domingo 24 de mayo del 2026. (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

El noruego Fredrik Dversnes Lavik celebra al ganar la 15ma etapa del Giro de Italia entre Voghera y Milán el domingo 24 de mayo del 2026. (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

MILÁN.- El ciclista noruego Fredrik Dversnes logró la mayor victoria de su carrera al ganar el domingo la 15.ª etapa del Giro de Italia, mientras que Jonas Vingegaard se mantuvo como líder de la clasificación general de cara a la última semana.

Dversnes se impuso desde una escapada de cuatro hombres que se fugó temprano en el llano recorrido de 157 kilómetros (98 millas), que comenzó en Voghera y terminó con cuatro vueltas al circuito final en Milán.

El corredor del Uno-X Mobility superó a sus compañeros de fuga por casi una longitud de bicicleta; Mirco Maestri terminó segundo y Martin Marcellusi, tercero.

Es el primer Giro para Dversnes y su equipo.

“Súper buena ayuda de los otros chicos en la escapada”, comentó Dversnes. “Hoy estuvieron realmente, realmente fuertes. Sabía que tenía buenas oportunidades porque se me da bastante bien irme en escapadas, así que esta era mi gran oportunidad”.

“He estado bromeando este año con que intentaré engañar al pelotón en una de estas etapas al esprint, así que de verdad quería hacerlo y demostrarlo, así que estoy súper contento de haberlo conseguido. Es grande. Es una sensación enorme e increíble”.

Vingegaard, que había tomado el control de la carrera el sábado, llegó sin problemas en el pelotón para conservar su ventaja general de 2:26 sobre Afonso Eulálio, con Felix Gall 24 segundos más atrás.

“Quizá hoy no fue la carretera más segura, por así decirlo, pero intentamos hablar con la organización y de verdad nos escucharon. Así que también quiero agradecer a la organización por escuchar lo que teníamos que decir hoy”, señaló Vingegaard.

El jurado de la carrera decidió neutralizar la etapa del domingo para la última vuelta, después de que varios corredores se quejaran del estado del asfalto y de la colocación de las vallas. Los tiempos de la general se tomaron en el último paso bajo el arco de meta, antes del inicio de la última vuelta.

El lunes será el tercer y último día de descanso antes de la brutal 16.ª etapa del martes. El recorrido de 113 kilómetros desde Bellinzona incluye cinco ascensos puntuables, entre ellos la dura subida de categoría especial hasta la meta en Carì.

El Giro termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino, se realiza del 30 de mayo al 7 de junio, y la italiana Elisa Longo Borghini llega como la campeona defensora.