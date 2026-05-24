Desciende West Ham y salva Tottenham dramática jornada en Inglaterra

El entrenador del Tottenham Roberto De Zerbi abraza a Mathys Tel al final del encuentro ante el Everton en la Liga Premier el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Frank Augstein)

El entrenador del Tottenham Roberto De Zerbi abraza a Mathys Tel al final del encuentro ante el Everton en la Liga Premier el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Frank Augstein)

INGLATERRA.- West Ham descendió y Tottenham sobrevivió en una cardiaca última jornada de la temporada de la Liga Premier en la que Pep Guardiola y Mohamed Salah se despidieron tras etapas récord en el fútbol inglés.

West Ham venció el domingo 3-0 al Leeds, pero eso no fue suficiente para salir de la zona de descenso después de que su rival por la permanencia, el Tottenham venció 1-0 en casa al Everton, para mantenerse dos puntos por encima de su rival londinense.

Eso significó que la permanencia de 14 años del West Ham en la primera división llegó a su fin y que el Tottenham estará en la máxima categoría por 49ª temporada consecutiva.

La etapa de una década de Guardiola con el Manchester City —que incluyó seis títulos de la Liga Premier— terminó con una derrota 2-1 ante Aston Villa, partido que incluyó un pasillo de honor a mitad del encuentro, primero para Bernardo Silva y luego para John Stones, dos de los pilares de Guardiola.

Salah recibió una ovación de pie —antes de besar el césped de Anfield— durante su sustitución en el segundo tiempo en el que fue su 442mo encuentro y último con Liverpool, en el que dio una asistencia en el empate 1-1 con Brentford. El extremo egipcio cerró sus nueve años con los Reds con 257 goles.

Arsenal ya había asegurado el título y cerró su primera campaña campeona desde 2004 con una victoria 2-1 ante el Crystal Palace.