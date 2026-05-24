Supera tenista ucraniana dramático partido tras ataque cerca de casa familiar

Marta Kostyuk reveló que un misil impactó a escasos metros de sus familiares en Ucrania

La ucraniana Marta Kostyuk celebra tras vencer a la española Oksana Selekhmeteva en la primera ronda del Abierto de Francia en Roland Garros el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)

La ucraniana Marta Kostyuk celebra tras vencer a la española Oksana Selekhmeteva en la primera ronda del Abierto de Francia en Roland Garros el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)

PARÍS.- La victoria de Marta Kostyuk en la primera ronda en el Abierto de Francia se convirtió en uno de sus partidos más duros después de enterarse poco antes del partido que un misil casi impactó la casa de sus padres en Ucrania.

Kostyuk luchó contra las lágrimas después de vencer el domingo por 6-2, 6-3 a Oksana Selekhmeteva en la cancha Simonne-Mathieu en el primer día de Roland Garros.

“Creo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera”, dijo Kostyuk, la 15ta cabeza de serie. “Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, el misil destruyó el edificio y fue una mañana muy difícil para mí… No sabía cómo lo iba a manejar, he estado llorando parte de la mañana”.

Recibió un mensaje a las 8 de la mañana y no podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado.

“Me sentí enferma”, dijo. “Si hubiera estado 100 metros más cerca, probablemente hoy no tendría mamá ni hermana”.

Su madre, su hermana y su tía abuela estaban entre las 17 personas que se encontraban en la casa en el momento del ataque, así que su alivio fue enorme de que nadie resultó herido.

“No quiero pensar qué haría si pasara algo peor, pero sabía que este es el día para salir y jugar”, dijo. “Hoy no se me cruzó por la mente que no debería salir, porque, ya sabes, al final del día, todos están vivos”.

Después del partido, agradeció a los aficionados y recibió una ovación. Luego explicó cómo encontró la fuerza emocional y mental para jugar.

“Creo que es importante seguir adelante. Mi mayor ejemplo es el pueblo ucraniano, me desperté esta mañana y…”, dijo Kostyuk, de 23 años, poniéndose llorosa antes de repetir y terminar la frase. “Miré a toda esta gente que se despertó y siguió viviendo su vida, siguió ayudando a la gente que lo necesita”, dijo. “Sabía que hoy habría muchas banderas ucranianas aquí y que mucha gente ucraniana vendría a apoyar. Mis amigos de Ucrania también vinieron”.

Cuando Kostyuk sacó por primera vez para el partido con 5-1, le quebraron el servicio. Pero lo cerró con su saque en su siguiente oportunidad y saludó a los aficionados que sostenían una bandera de Ucrania en la grada superior.

A continuación juega contra la estadounidense no cabeza de serie Katie Volynets y la compatriota de Kostyuk, Elina Svitolina — reciente ganadora en el Abierto de Italia en Roma — enfrenta a Anna Bondar el lunes.

El calor aprieta

El día inaugural del domingo vio a los jugadores lidiar con altas temperaturas de 33 grados Celsius —con el calor intenso contribuyendo a que el francés Arthur Gea hiciera una pausa de emergencia para ir al baño al inicio de su derrota ante Karen Khachanov (13) en la cancha Suzanne-Lenglen .

Los espectadores doblaban los periódicos por la mitad y se abanicaban para mantenerse frescos, mientras los jugadores en la cancha intentaban mantenerse hidratados.

El partido inaugural en la cancha Philippe-Chatrier, el estadio principal, vio a Belinda Bencic (11) vencer por 6-2, 6-3 a Sinja Kraus. El subcampeón de 2024 Alexander Zverev siguió con una victoria 6-3, 6-4, 6-2 contra Benjamin Bonzi. El alemán, segundo cabeza de serie, juega a continuación contra Tomas Machac.

El partido nocturno en Chatrier presenta al tricampeón Novak Djokovic contra Giovanni Mpetshi Perricard.

Dos días después de su 39º cumpleaños, Djokovic establecerá un récord con su 82mo torneo de Grand Slam, uno más que Roger Federer y Feliciano López.