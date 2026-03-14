Gana Estados Unidos relevo paralímpico de esquí con Jake Adicoff y Oksana Masters

Jake Adicoff cruza la meta, mientras su guía Reid Goble (a la derecha) observa, tras ganar la medalla de oro en la final de esquí de fondo de 10 km con salida a intervalos de la categoría clásica para discapacitados visuales en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026, en Tesero, Italia, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Jake Adicoff cruza la meta, mientras su guía Reid Goble (a la derecha) observa, tras ganar la medalla de oro en la final de esquí de fondo de 10 km con salida a intervalos de la categoría clásica para discapacitados visuales en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026, en Tesero, Italia, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

CORTINA D’AMPEZZO, Italia.- No hubo reverencia esta vez en los Juegos de Milán-Cortina para Jake Adicoff, el primer campeón paralímpico masculino estadounidense abiertamente gay en unos Juegos Paralímpicos de Invierno.

En cambio, su compañera de equipo Oksana Masters lo derribó al suelo después de que ayudaran a Estados Unidos a ganar el relevo mixto de esquí de fondo paralímpico el sábado.

“Al principio fue un abrazo, y luego ella como que puso todo su peso, y de repente yo estaba en el suelo. Se vuelve loca, tiene mucha pasión. Lleva eso a la pista de carrera y a las celebraciones después”, señaló Adicoff.

Fue la 23.ª medalla paralímpica —ampliando su propio récord— para Masters, la atleta paralímpica de invierno estadounidense más laureada. También integraron el equipo de Estados Unidos Joshua Sweeney y Sydney Peterson.

“Soy una persona muy apasionada y agresiva, y estaba simplemente muy emocionada. Estaba muy feliz por Jake, porque sé que está persiguiendo ese pleno en el esquí de fondo. Poder aportar mi parte por él se sintió tan bien, que él va camino de lograr sus sueños”, manifestó.

Adicoff, que tiene discapacidad visual, había ganado su primera medalla de oro paralímpica individual en la prueba de sprint clásico el martes, convirtiéndose en el primer atleta masculino estadounidense abiertamente gay en ganar el oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno, según Team USA. Su segunda victoria llegó en la prueba clásica con salida por intervalos el miércoles.

“El relevo es muy divertido porque en realidad puedes ver a tus compañeros”, explicó. “Esa es mi parte favorita del día. Y que Oksana me derribe en la meta”.

Adicoff había estado celebrando sus victorias haciendo una reverencia a sus aficionados, familiares y amigos. Hizo una reverencia al cruzar la línea de meta tras su segunda victoria, y otra vez en la ceremonia del podio. Los aficionados han estado usando gorras con el nombre de Adicoff.

Adicoff tendrá otra oportunidad de celebrar cuando compita el domingo en la prueba libre de 20 kilómetros con salida por intervalos, su última carrera en Milán-Cortina.

Se cree que Adicoff es uno de cinco atletas abiertamente gay que representan a Estados Unidos en Milán-Cortina. No se había declarado abiertamente gay cuando compitió en los Paralímpicos anteriores.

Adicoff también había ayudado a Estados Unidos a ganar el relevo mixto en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022, después de regresar del retiro tras los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, donde ganó una medalla de plata en los 10 km clásico. También ganó dos medallas de plata hace cuatro años en Beijing.

Adicoff no tiene visión en el ojo derecho y tiene visión limitada en el ojo izquierdo después de contraer varicela en el útero. Creció en Sun Valley, Idaho, y empezó a practicar esquí alpino cuando tenía 5 años. Adicoff contó que sus padres lo cambiaron al esquí de fondo después de darse cuenta de que no iba a poder rendir bien en el alpino.

La 23.ª medalla de Masters

Masters ganó su cuarta medalla de oro en Milán-Cortina, la mayor cantidad de cualquier atleta hasta ahora, para llevar su total entre los Juegos Paralímpicos de Invierno y de Verano a 23 medallas. También compite en remo paralímpico y ciclismo paralímpico en los Juegos de Verano.

“Se siente tan irreal. Cuatro veces ahora mismo parece un número falso. Que sea oro es como un sueño”, expresó. “Soy muy afortunada porque ni siquiera pienso en estas estadísticas cuando compito. No me lo esperaba en estos Juegos, pero hay algo en Italia, en el aire y el café, la pizza, que me está tratando bien”.

Masters, de 36 años, ha competido en todos los Juegos Paralímpicos desde 2012. Ahora ha ganado 18 medallas en los Juegos de Invierno y cinco en los Juegos de Verano.