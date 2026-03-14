Irán insta a evacuar 3 puertos en Emiratos y amenaza activos no estadounidenses

Fuego y columnas de humo se elevan desde una instalación petrolera en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)

Fuego y columnas de humo se elevan desde una instalación petrolera en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Irán instó el sábado a la gente a evacuar el puerto más activo de Oriente Medio y otros dos en los Emiratos Árabes Unidos, amenazando abiertamente por primera vez activos no estadounidenses de un país vecino mientras su guerra con Estados Unidos e Israel entraba en su tercera semana.

Teherán afirmó, sin aportar pruebas, que Estados Unidos utilizó “puertos, muelles y escondites” en los Emiratos para lanzar ataques contra la isla de Kharg, donde se encuentra la terminal principal que maneja las exportaciones de petróleo del país. Instó a la gente a evacuar esas áreas donde, según dijo, se refugian las fuerzas estadounidenses.

Horas después, no había señales de un ataque contra el puerto Jebel Ali de Dubái, el más activo del Medio Oriente, ni el puerto Khalifa en Abu Dabi. Pero los restos de un dron iraní interceptado que impactaron una instalación petrolera provocaron un incendio en el tercer puerto, en Fujairah.

Irán dice que EEUU atacó desde cerca de Dubái

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a MS NOW que Estados Unidos atacó la isla de Kharg y la de Abu Musa desde dos ubicaciones en los Emiratos, Ras Al-Khaimah y un lugar “muy cerca de Dubái”, calificando esto de peligroso y diciendo que Irán “tratará de tener cuidado de no atacar ninguna zona poblada” en el lugar.

El Mando Central de Estados Unidos dijo que no tenía respuesta a la afirmación de Irán. Un asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, dijo en redes sociales que el país tiene derecho a defenderse, pero que “aún prioriza la razón y la lógica, y continúa ejerciendo moderación”.

Irán ha lanzado cientos de misiles y drones contra vecinos árabes del Golfo durante la guerra, pero ha dicho que su objetivo eran activos estadounidenses, aun cuando se reportaron impactos o intentos contra objetivos civiles como aeropuertos y campos petroleros.

El viernes, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos “eliminó” sitios militares en una isla vital para la red petrolera de Irán y advirtió que su infraestructura petrolera podría ser la próxima si la República Islámica continúa impidiendo el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz, por el que transita la quinta parte del suministro de petróleo del mundo.

El presidente del Parlamento iraní había advertido que los ataques contra la infraestructura petrolera del país provocarían un nuevo nivel de represalias.

Araghchi dijo a MS NOW que el estrecho estaba cerrado solo para “quienes nos atacan y sus aliados”.

Mientras crece la ansiedad global por los precios y suministros de petróleo, Trump dijo el sábado que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países envíen buques de guerra para mantener el Estrecho de Ormuz “abierto y seguro”. En respuesta, Londres dijo que ya analiza con aliados una “gama de opciones” para garantizar la navegación.

En una publicación en redes sociales, Araghchi instó a los vecinos a “expulsar a los agresores extranjeros” y describió el llamado de Trump como “súplica”.

Irán repite amenaza contra activos petroleros vinculados a EEUU

El sábado, el mando militar conjunto de Irán reiteró su amenaza de atacar las “infraestructuras petroleras y energéticas” vinculadas a Estados Unidos en la región si se golpea la infraestructura petrolera de la República Islámica.

La agencia de noticias semioficial iraní Fars reportó el sábado que los ataques estadounidenses no causaron daño a la infraestructura petrolera en la isla. Reportó que los ataques tuvieron como objetivo una instalación de defensa aérea, una base naval, la torre de control de un aeropuerto y el hangar de helicópteros de una empresa petrolera marítima.

El Mando Central de Estados Unidos dijo que destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de almacenamiento de misiles y otros sitios militares.

Israel anunció previamente otra oleada de ataques contra infraestructura en Irán, y dijo que su fuerza aérea había alcanzado más de 200 objetivos en las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles, sistemas de defensa y fábricas de armas.

Otro ataque contra la embajada de EEUU en Bagdad

Un misil impactó en un helipuerto dentro del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad el sábado. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la autoría del ataque. El extenso complejo de la embajada, una de las mayores instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo, ha sido atacado repetidamente con cohetes y drones lanzados por milicias alineadas con Irán.

El Departamento de Estado volvió a advertir a los ciudadanos estadounidenses en Irak que se vayan “ahora”, y que lo hagan por tierra, ya que no había vuelos comerciales disponibles. Señaló que Irán y grupos de milicias alineadas con Teherán “podrían seguir atacando” a ciudadanos, intereses e infraestructura de Estados Unidos.

Mientras tanto, la crisis humanitaria en Líbano se agravó, con más de 800 personas muertas y 850.000 desplazadas, mientras Israel lanzó oleadas de ataques contra combatientes de Hezbollah respaldados por Irán.

Marines y buque de asalto se suman a las fuerzas de EEUU

Un funcionario estadounidense anunció el viernes que se han enviado a Oriente Medio 2.500 marines de la 31ra Unidad Expedicionaria de Marines y el buque de asalto anfibio USS Tripoli, sumándose a la mayor acumulación de barcos y aviones de guerra en la región en varias décadas. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir planes militares sensibles.

Las Unidades Expedicionarias de Marines pueden realizar desembarcos anfibios, pero también se especializan en reforzar la seguridad en embajadas, evacuar a civiles y brindar ayuda en desastres. El despliegue no indica necesariamente que una operación terrestre vaya a llevarse a cabo. El Wall Street Journal fue el primero en reportar sobre el nuevo despliegue de marines.

El Tripoli fue detectado por satélites comerciales navegando cerca de Taiwán, lo que lo sitúa a más de una semana de las aguas frente a Irán.

A principios de la semana, la Marina tenía 12 buques, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln y ocho destructores, operando en el mar Arábigo. Se desconoce el número total de militares estadounidenses en tierra en el Medio Oriente.