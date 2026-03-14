Fortalece ciudadanía las finanzas municipales

Nuevo Laredo, Tam.- La confianza de la ciudadanía en el gobierno municipal se refleja en una respuesta positiva al pago del impuesto predial, lo que ha permitido fortalecer las finanzas públicas y continuar impulsando obras y servicios para la ciudad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, informó que a la fecha se logró una recaudación superior a los 110 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 30 por ciento en comparación con el ejercicio anterior, resultado del compromiso de las y los neolaredenses con el desarrollo de su ciudad.

“La respuesta de la ciudadanía ha sido muy favorable. Este incremento en la recaudación refleja la confianza que las y los neolaredenses tienen en su gobierno. Cada peso que aportan a través del predial se transforma en obra pública, servicios y bienestar para nuestra comunidad”, expresó la alcaldesa.

Destacó que, como parte de los incentivos para quienes cumplen con esta contribución, durante enero se entregaron alrededor de 20 mil pólizas de seguro para vivienda a las y los contribuyentes que realizaron su pago en ese mes.

La alcaldesa recordó que durante marzo continúa vigente un descuento del 8 por ciento en el pago anticipado del predial correspondiente al ejercicio 2026, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar este beneficio.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el gobierno municipal mantiene módulos de atención en distintos puntos de la ciudad, donde los contribuyentes pueden consultar el estatus de su cuenta y realizar sus pagos de manera rápida.

Además, se ofrece la posibilidad de regularizar adeudos mediante convenios de pago hasta en 10 meses, esquema que ha tenido una respuesta favorable por parte de la población.

“Estamos brindando todas las facilidades para que la ciudadanía pueda ponerse al corriente. Hoy contamos con más de 900 convenios firmados con contribuyentes que tenían adeudos de ejercicios anteriores, lo que demuestra la voluntad de las familias de cumplir y seguir construyendo juntos una mejor ciudad”, añadió Canturosas Villarreal.

Actualmente, el padrón municipal contempla alrededor de 60 mil cuentas con adeudos de años anteriores, por lo que el Ayuntamiento continúa enviando cartas invitación, notificaciones y requerimientos administrativos, con el objetivo de acercar a los contribuyentes y ofrecer alternativas para regularizar su situación.

Canturosas Villarreal reiteró que el Gobierno Municipal seguirá trabajando para mantener finanzas sanas, transparencia en el manejo de los recursos y más obras públicas que eleven la calidad de vida de las familias de Nuevo Laredo.