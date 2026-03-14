Canceló Morrissey concierto en Valencia porque ruido no lo dejó dormir

Cantante británico alegó privación de sueño tras ruidosas celebraciones nocturnas en la ciudad española; ha cancelado 38 conciertos en un año

El cantante y compositor británico Morrissey se presenta en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México el 17 de marzo de 2018. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

El cantante y compositor británico Morrissey se presenta en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México el 17 de marzo de 2018. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

VALENCIA, España.- El astro británico del rock Morrissey canceló el jueves un concierto en Valencia después de que las festividades de Las Fallas en la ciudad española le impidieran descansar adecuadamente por la noche, manifestó el exlíder de The Smiths.

Un comunicado publicado en el sitio web de Morrissey indicó que el “espectáculo programado en Valencia se ha vuelto imposible debido a la privación de sueño”.

Morrissey llegó a Valencia el miércoles tras un viaje de dos días en coche desde Milán, pero durante la noche lo perturbó el festival que incluía, según el comunicado, “cantos tecno a todo volumen (y) anuncios por megáfono” que se escuchaban desde el interior de su habitación de hotel.

“Esta experiencia ha dejado a Morrissey en un estado catatónico”, decía el comunicado.

El comunicado añadió en negrita que “El espectáculo no está cancelado. Las circunstancias hacen imposible el espectáculo”, lo que deja poco claro si se reprogramará o si los poseedores de entradas pueden solicitar un reembolso.

Morrissey, de 66 años, está de gira para promocionar su álbum “Make-up is a Lie”, su primer disco en seis años, que se publicó a principios de este mes. Es el 14º álbum en solitario del exvocalista de The Smiths, una icónica banda de rock de la década de 1980.

Aunque sus fans lo adoran por éxitos atemporales como “How Soon Is Now?” y “Everyday Is Like Sunday”, Morrissey también es conocido por su carácter temperamental y su amplio abanico de posturas políticas cambiantes. Su apoyo a los derechos de los animales lo ha convertido, por ejemplo, en un feroz crítico de las corridas de toros tradicionales de España.

Las Fallas en Valencia, una ciudad de la costa mediterránea oriental de España, son famosas por sus ruidosas fiestas callejeras y fuegos artificiales. Culminan con la quema de enormes esculturas artesanales de papel maché. La quema de este año tendrá lugar el 19 de marzo.

La UNESCO incorporó Las Fallas a su catálogo de patrimonio cultural inmaterial en 2016, describe la incineración de las esculturas como “una forma de purificación” y de “renovación social”.

Morrissey ha cancelado 38 conciertos en un año

El cantante, que en los últimos años adoptó un discurso cada vez más reaccionario, llegando a participar en 2019 en un programa estadounidense con la chapa de un partido de extrema derecha británico, es conocido por cancelar sus conciertos con regularidad.

Según la web especializada weheartM.com, que recopila estadísticas, canceló 38 fechas, de un total de 84, entre principios de 2025 y finales de enero de 2026.