Fortalece UTNL formación tecnológica de estudiantes en Expo Manufactura 2026

Decenas de alumnas y alumnos de las diversas carreras del área de ciencias acudieron a este evento

La Expo Manufactura Cintermex es un encuentro anual que conecta la industria manufacturera con la educación y el futuro, además de ser una actividad líder de la industria manufacturera en México y América Latina. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.– Con el firme propósito de conocer la tecnología de vanguardia en automatización, robótica e inteligencia artificial, así como en maquinaria de alto rendimiento, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) asistieron a la Expo Manufactura 2026, celebrada en Monterrey, Nuevo León.

Decenas de alumnas y alumnos de las diversas carreras del área de ciencias acudieron a este evento acompañados de docentes de la universidad y con la debida autorización de sus madres y padres de familia, expresó José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad.

Indicó que, además de conocer los equipos, las y los jóvenes conocieron sus aplicaciones en modelos científicos, ya que en el futuro, en sus carreras profesionistas, usarán parte de dicha maquinaria y equipo.

Comentó que la Expo Manufactura Cintermex es un encuentro anual que conecta la industria manufacturera con la educación y el futuro, además de ser una actividad líder de la industria manufacturera en México y América Latina, reuniendo en esta edición a más de 7 mil profesionales en la tecnología y educación.

Resaltó que con estas iniciativas, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo continúa participando en actividades de relevancia que reportan beneficios al estudiantado, en cumplimiento de la visión educativa que impulsa el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.

