Clasifica Real Madrid a octavos tras triunfo clave liderado por Vinícius Júnior

PSG y Atalanta también avanzaron en dramática jornada europea marcada por remontadas, polémicas y definiciones en los últimos minutos

Vinicius Junior (izquierda) celebra tras anotar el segundo gol del Real Madrid ante Benfica en la Liga de Campeones, el miércoles 25 de febrero de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Vinicius Junior (izquierda) celebra tras anotar el segundo gol del Real Madrid ante Benfica en la Liga de Campeones, el miércoles 25 de febrero de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

CIUDAD DE MÉXICO. – Con el gol de la victoria y otro baile junto a la bandera del córner, Vinícius Júnior tuvo de forma apropiada la última palabra en una revancha cargada de tensión ante Benfica y depositó el miércoles al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El campeón defensor Paris Saint-Germain también sorteó la ronda de repechajes, mientras que Atalanta completó una remontada notable con un gol en el último suspiro para mantener la presencia italiana en la competición.

Vinícius, quien jugó una semana después de haber sido blanco de presuntos insultos racistas en el partido de ida contra Benfica, sentenció el triunfo 2-1 del Madrid sobre el equipo portugués —y la victoria 3-1 en el global— al facturar el segundo gol merengue a los 80 minutos en el estadio Santiago Bernabéu.

El astro brasileño festejó su gol como lo hizo la semana pasada: bailando junto a la bandera del córner.

Benfica abrió el marcador a los 15 minutos por medio de Rafa Silva tras un rechace frente al arco para igualar brevemente la eliminatoria 1-1 en el global, pero Aurélien Tchouaméni empató dos minutos después con un soberbio derechazo de primera desde el borde del área tras ser asistido por Federico Valverde.

El Madrid sacó una ventaja 1-0 sobre Benfica tras el choque de ida la semana pasada, que quedó opacado por la acusación de Vinícius de que el rival Gianluca Prestianni lo llamó “mono” después de que el delantero brasileño anotó.

Prestianni negó haber insultado racialmente a Vinícius mientras lo encaraba con su camiseta cubriéndole la boca, pero no pudo jugar tras ser suspendido provisionalmente por un encuentro por la UEFA.

El PSG, que conquistó la Liga de Campeones por primera vez la temporada pasada, también se vio abajo en el marcador ante Mónaco, pero se recuperó para empatar 2-2 y avanzar 5-4 en el global.

Lazar Samardzic salió del banco de Atalanta y convirtió un penal con el último toque del partido contra Borussia Dortmund —en el octavo minuto del tiempo añadido— para sellar una victoria 4-1 en la noche y un triunfo 4-3 en el global.

La Juventus intentaba una remontada aún mayor. Con un 5-2 en contra del partido de ida, la Juve ganaba 3-0 al final del tiempo reglamentario para llevar el encuentro a la prórroga.

Atalanta sobrevive

Cuando la prórroga parecía inevitable en el cruce de los repechajes, un error de Gregor Kobel, el arquero del Dortmund, permitió que Atalanta lanzara un último ataque, después de que se hubieran jugado los tres minutos asignados de tiempo añadido. Un centro al área estaba a punto de llegar a la cabeza de Nikola Krstovic cuando el defensor Remy Bensabaini estiró la pierna y golpeó en la cabeza al suplente de Atalanta, provocándole una herida que sangró.

En un principio se señaló un tiro de esquina, pero tras una revisión del VAR se ordenó ejecutar un penal. A Bensabaini se le mostró una segunda tarjeta amarilla y Samardzic colocó su disparo en el ángulo, desatando escenas de júbilo dentro del estadio en Bérgamo.

Tras perder 2-0 en el partido de ida, Atalanta respondió mediante goles de Gianluca Scamacca y Davide Zappacosta en la primera mitad. Mario Pašalić marcó de cabeza el tercero a los 57 minutos para poner a los locales arriba en el global.

Karim Adeyemi ingresó desde el banquillo para el 3-3 en el global, pero todavía quedaba tiempo para más drama.

El registro de Italia de tener al menos un equipo en los octavos de final desde que esa fase se reintrodujo en la Liga de Campeones en la temporada 2003-04 estaba en riesgo después de que Napoli, el campeón de la Serie A. ni siquiera alcanzara los playoffs tras terminar en el puesto 30 en la fase de liga de 36 equipos. Además, el Inter de Milán fue eliminado por el modesto equipo noruego Bodø/Glimt en los repechajes el martes.

Bodø/Glimt, Atlético de Madrid, Newcastle y Bayer Leverkusen avanzaron el martes.