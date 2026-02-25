Infantino tiene “absoluta confianza” en México pese a violencia

El estadio Akron, sede del Mundial, se yergue en la ciudad de Guadalajara, México, el martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Marco Ugarte).

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La violencia que estalló en México tras la muerte de un poderoso capo del narcotráfico ha dejado a muchos preguntándose si el país podrá ser coanfitrión de la Copa del Mundo en poco más de tres meses.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino cree que sí.

“Por supuesto que estamos monitoreando la situación en México en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades y que estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”, dijo Infantino en una conferencia de prensa en Barranquilla, Colombia, a última hora del martes.

“México es un gran país, es un país de fútbol, como en cada país en el mundo pasan cosas, no vivimos en la luna o en otro planeta pasan cosas”, agregó. “Por eso tenemos Estados, policías, autoridades que van a asegurar el orden y la seguridad”.

El ejército mexicano mató el domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien lideraba el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que desató varios días de violencia. Integrantes del cártel incendiaron autos y bloquearon carreteras en casi una docena de estados mexicanos. Las autoridades informaron que al menos 70 personas han muerto.

Cuatro partidos de ligas locales fueron pospuestos el domingo pasado, incluido uno en la ciudad central de Queretaro, donde México tiene previsto jugar contra Islandia a última hora del miércoles en un partido amistoso.

México albergará 13 partidos del Mundial, incluido el duelo inaugural en la Ciudad de México el 11 de junio entre el coanfitrión y Sudáfrica. Guadalajara, eje del cártel de Jalisco, tiene previsto recibir cuatro.

Colombia tiene previsto jugar un partido en Ciudad de México y otro en Guadalajara.

“Nuestros primeros dos partidos son en México, pero sabemos que lo van a superar y que van a salir adelante”, manifestó Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. “Tengo absoluta y total confianza en mi pensamiento geopolítico que es un tema que México lo va a superar y lo va a superar muy rápido”.

Otras naciones han expresado mayor preocupación. La federación portuguesa de fútbol señaló el martes que estaba siguiendo de cerca los acontecimientos antes de un amistoso contra México en el Azteca en marzo. Jamaica tiene previsto jugar contra Nueva Caledonia en Guadalajara el 26 de marzo en una semifinal de repechaje intercontinental, y el ganador avanzará para enfrentar a Congo por una plaza al Mundial.

“Los partidos son a finales de marzo, así que todavía tenemos otro mes para ver qué pasa; pero, para ser honesto, esto me pone muy nervioso”, señaló Michael Ricketts, el presidente de la Federación Jamaicana de Fútbol. “Estaremos atentos a que la CONCACAF y la FIFA nos den instrucciones sobre si se juegan los partidos o si de inmediato están buscando otras opciones”.

Otra ciudad mexicana, Monterrey, albergará un repechaje en el que Bolivia juega contra Surinam y el ganador se enfrenta a Irak por un lugar en el torneo.

Sheinbaum dijo el lunes que existen “todas las garantías” de que los partidos de la Copa del Mundo en Guadalajara se jugarán según lo previsto y añadió que no hay “ningún riesgo” para los aficionados que asistan al torneo.

“Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos la situación, el Mundial va a ser una fiesta increible”, expresó Infantino.