Fortalece UTNL el dominio del inglés entre estudiantes de preparatorias

Nuevo Laredo, Tam.- Con la idea de fortalecer el vínculo con las instituciones de educación media superior de la región, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) llevó a cabo el tradicional concurso Spelling Bee Inter-Preparatorias, informó su rector, José Antonio Tovar Lara.

Manifestó el gran interés que despierta esta competencia entre las escuelas de educación media superior, en donde las y los participantes demuestran su nivel de entendimiento y comprensión a través de retos que ponen a prueba su capacidad en el dominio del idioma inglés.

Refirió que, tras una reñida competencia, los alumnos Daniel Alonso Cárdenas Gutiérrez y José Joaquín Martínez Reyes, del Colegio Royal, obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente; mientras que la alumna Melani Lizbeth Campo González, de la Preparatoria Municipal “Elena Poniatowska”, se posicionó en el tercer lugar.

Al finalizar el certamen, acompañado por directivos de la universidad, se realizó la entrega de reconocimientos a las y los participantes, docentes y ganadores, quienes también recibieron premios por su destacado desempeño en el concurso de spelling.

Resaltó que, acorde con el proyecto educativo que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, este tipo de actividades reafirma el compromiso de la universidad con la calidad académica de sus estudiantes y de la comunidad educativa de la región, promoviendo espacios que fortalezcan el aprendizaje del idioma inglés de manera dinámica y práctica.

En el Spelling Bee Inter-Preparatorias participaron estudiantes de las instituciones: CBTIS 234, Preparatoria Americana Particular, Instituto de Ciencia y Tecnología, CONALEP 246, Colegio Royal, Preparatoria Tec Milenio, Preparatoria UAT, Preparatoria Municipal “José Vasconcelos”, COBAT 18, Instituto Anglo Español, Instituto Bicentenario, Preparatoria Municipal “Manuel Gómez Morín”, Preparatoria Federal “Juvenal Boone Flores”, COBAT 01, CBTIS 137 y Preparatoria Municipal “Elena Poniatowska”.