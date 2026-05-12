España reporta nuevo caso de hantavirus

El crucero afectado por un brote de hantavirus, MV Hondius, se ve fondeado en el puerto de Granadilla, Tenerife, en las islas Canarias, España, el lunes 11 de mayo de 2026. (AP Foto/Arturo Rodriguez)

El crucero afectado por un brote de hantavirus, MV Hondius, se ve fondeado en el puerto de Granadilla, Tenerife, en las islas Canarias, España, el lunes 11 de mayo de 2026. (AP Foto/Arturo Rodriguez)

LA HAYA, Holanda (AP) — Un pasajero español evacuado del crucero que registró un brote de hantavirus dio positivo en la prueba del virus, anunció el martes el Ministerio español de Sanidad, mientras la Organización Mundial de la Salud indicó que ha confirmado 11 casos, incluidas tres personas del crucero fallecidos.

El pasajero con el nuevo caso confirmado de hantavirus estaba en cuarentena en un hospital militar de Madrid, donde también permanecen otros 13 ciudadanos españoles evacuados el domingo, quienes dieron negativo en las pruebas del virus.

Una vez completada la evacuación de todos los pasajeros y de muchos miembros de la tripulación, el MV Hondius navega ahora de regreso a Holanda, donde será limpiado y desinfectado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en Madrid que los 11 casos confirmados corresponden a pasajeros o tripulantes del crucero MV Hondius, incluidos tres fallecidos. Se ha identificado la cepa de los Andes en nueve de los 11 casos.

“Estas cifras han cambiado poco durante la última semana gracias a los gobiernos de múltiples países y socios”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“Por el momento, no hay indicios de que estemos viendo el inicio de un brote mayor”, añadió, “pero por supuesto la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.

Mientras tanto, se indicó a 12 trabajadores de un hospital neerlandés donde se está tratando a un paciente con hantavirus que guardaran cuarentena tras manipular incorrectamente fluidos corporales.

En un hospital de París, una mujer francesa evacuada del barco afectado permanecía en cuidados intensivos en condición estable. El gobierno francés celebraría el martes dos nuevas reuniones de emergencia sobre el hantavirus, dijo el primer ministro.

Las autoridades sanitarias dicen que es el primer brote de hantavirus en un crucero. Aunque no existe cura ni vacuna para el hantavirus, la OMS afirma que la detección y el tratamiento tempranos mejoran las tasas de supervivencia.

La evacuación del MV Hondius ha concluido

Un total de 87 pasajeros y 35 miembros de la tripulación fueron escoltados del barco a tierra en Tenerife por personal con equipo de protección de cuerpo completo y mascarillas respiratorias, en un esfuerzo cuidadosamente coreografiado que terminó el lunes por la noche. Después, los miembros restantes de la tripulación cargaron suministros y pusieron rumbo a la ciudad portuaria neerlandesa de Rotterdam, dijo el operador del barco, Oceanwide Expeditions.

Dos aviones llegaron durante la noche a la ciudad neerlandesa de Eindhoven, en el sur del país. El primero transportaba a 19 miembros de la tripulación del barco y a tres médicos. Los ciudadanos neerlandeses fueron llevados a casa para guardar cuarentena y los demás, incluidos 17 miembros filipinos de la tripulación, fueron enviados a una instalación de cuarentena habilitada por las autoridades sanitarias neerlandesas.

Un segundo avión aterrizó más tarde en Eindhoven, fletado por las autoridades australianas y con seis pasajeros del Hondius —cuatro australianos, una persona de Nueva Zelanda y un ciudadano británico que vive en Australia—, según el Ministerio holandés de Exteriores. Indicó que los pasajeros permanecerán en cuarentena cerca del aeropuerto y continuarán su viaje hacia Australia “lo antes posible”. Las autoridades australianas no respondieron de inmediato a una solicitud de más detalles.

El hantavirus suele propagarse a partir de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero el virus de los Andes detectado en el brote del crucero podría poder propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas —que pueden incluir fiebre, escalofríos y dolores musculares— suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Tedros, jefe de la OMS, ha aconsejado que los pasajeros que regresen permanezcan en cuarentena, ya sea en sus hogares o en otras instalaciones, durante 42 días. Añadió que la OMS no puede hacer cumplir sus orientaciones y que distintos países pueden gestionar de diferentes maneras el seguimiento de los pasajeros sin síntomas.

Personal de hospital holandés en cuarentena

Doce empleados de un hospital neerlandés donde se está tratando a un pasajero del Hondius tienen que guardar cuarentena durante seis semanas tras manipular incorrectamente fluidos corporales, informó el Centro Médico Universitario Radboud en un comunicado el lunes por la noche.

“El riesgo de infección es bajo”, dijo el hospital, pero exigía que la docena de empleados entrara en cuarentena preventiva como “precaución”.

El hospital de la ciudad oriental de Nimega recibió la semana pasada a un pasajero de uno de los vuelos de evacuación que aterrizaron en los Países Bajos y desde entonces la persona ha dado positivo en la prueba de hantavirus.

La sangre y la orina del paciente deberían haberse manipulado “de acuerdo a un procedimiento más estricto”, dijo el hospital.