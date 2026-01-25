Fortalece Municipio la movilidad y seguridad vial en Los Fresnos

En esta colonia se entregaron dos puentes peatonales sobre canales, ubicados en Apodaca y Becal, así como en Apodaca y Atoyac

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de una política pública enfocada en llevar justicia social, infraestructura digna y mejores condiciones de vida a las familias neolaredenses, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó importantes obras de infraestructura urbana en la colonia Los Fresnos, orientadas a mejorar la movilidad tanto vehicular como peatonal en este populoso sector de la ciudad.

En esta colonia se entregaron dos puentes peatonales sobre canales, ubicados en Apodaca y Becal, así como en Apodaca y Atoyac, mediante la reutilización de estructuras existentes, lo que permitió optimizar los recursos públicos sin sacrificar calidad ni seguridad.

Estas obras representaron una inversión de 765 mil 993 pesos e incluyen banquetas, losa de acero, concreto premezclado y acabados que brindan mayor seguridad a peatones, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 5 mil personas.

Además, se concluyó el recarpeteo asfáltico de la calle Anzures, en el cuerpo norte, entre Apodaca y Bilbao, con una inversión de un millón 106 mil 398 pesos, lo que permitirá una circulación más ágil, segura y eficiente para los vecinos y quienes transitan por la zona.

Durante el evento, la alcaldesa destacó el enfoque social de su administración y su compromiso permanente con las familias de Nuevo Laredo.

“Cada obra que entregamos es una respuesta directa a las necesidades de la gente. Gobernamos con responsabilidad, planeación y sentido humano, porque nuestro compromiso es que las familias de Nuevo Laredo vivan mejor, con calles más seguras, mejor movilidad y entornos dignos para su desarrollo”, afirmó la presidenta municipal.

El Gobierno Municipal informó que, durante el periodo 2021–2024, se destinó una inversión total de 19 millones 910 mil 645 pesos en la colonia Los Fresnos, con acciones como recarpeteos, pavimentaciones, rehabilitación de alumbrado público, infraestructura educativa y deportiva, así como obras de seguridad pública, consolidando un entorno urbano más ordenado y funcional.