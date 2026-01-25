Comparte Roque Hernández visión de servicio y certeza fiscal

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- En el marco de una charla cercana, sin escritorio de por medio y con aroma a café recién servido, Roque Hernández Reyes, titular de la Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo, compartió en Café con Llamas pasajes de su trayectoria personal y profesional, así como los alcances del trabajo que hoy encabeza en beneficio de los contribuyentes.

“Mi formación como contador público y comunicador me ha permitido entender que la función pública debe ejercerse con orden, claridad y trato humano”, expresó el funcionario durante la conversación sostenida en el restaurante Romero, donde habló de su vocación de servicio y de la importancia de acercar la información fiscal a la ciudadanía.

Durante la plática, Hernández Reyes aclaró que, pese a la conclusión del decreto federal de regularización vehicular al cierre de 2025, los trámites de emplacamiento continúan realizándose de manera normal para quienes regularizaron su unidad dentro del programa, mediante el cual se legalizaron alrededor de 75 mil vehículos en el municipio.

Explicó que la abrogación del decreto únicamente cerró la incorporación de nuevos vehículos, sin afectar los derechos adquiridos por los propietarios que concluyeron su proceso en tiempo y forma.

“Quienes ya cuentan con su constancia pueden acudir sin problema a completar su emplacamiento; no hay restricciones ni rezagos”, subrayó.

El jefe de la Oficina Fiscal destacó que actualmente existe disponibilidad suficiente de placas y que los procedimientos posteriores a la regularización se desarrollan conforme a los esquemas habituales, garantizando certeza jurídica a los contribuyentes.

En otro momento de la conversación, Hernández Reyes vinculó el cumplimiento fiscal con el buen momento económico que vive la ciudad.

“Cuando hay una economía activa y el dinero está circulando, la gente se pone al corriente. Eso se nota en las oficinas y también en los trámites en línea”, afirmó.

Como ejemplo, señaló que propietarios de negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas han regularizado sus pagos, ya sea de manera presencial o digital, lo que fortalece la recaudación y orden administrativo.

Finalmente, recordó los beneficios vigentes para los contribuyentes cumplidos, como las condonaciones durante los primeros meses del año, los descuentos del cincuenta por ciento para personas adultas mayores, así como los esquemas especiales para vehículos modelo 2010 y anteriores, y de dos mil once a dos mil dieciséis, que permiten ponerse al corriente con pagos accesibles y condonación de adeudos previos.

Entre café y conversación, el mensaje fue claro: orden fiscal, facilidades reales y una oficina abierta al diálogo, en sintonía con la dinámica económica de Nuevo Laredo.