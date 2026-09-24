Fortalece Municipio diálogo con organizaciones de la sociedad civil

Durante la mesa se compartieron ideas, propuestas y necesidades de los distintos organismos participantes. [Agencias]

Durante la mesa se compartieron ideas, propuestas y necesidades de los distintos organismos participantes. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la colaboración y dar seguimiento a los acuerdos establecidos con las organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo la segunda Mesa de Diálogo con Organismos de la Sociedad Civil.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, quien destacó la importancia de mantener una comunicación cercana y permanente con las organizaciones que trabajan en beneficio de la comunidad.

Durante la mesa se compartieron ideas, propuestas y necesidades de los distintos organismos participantes, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y fortalecer la coordinación con el Gobierno Municipal para impulsar sus proyectos.

Esta segunda reunión da continuidad a los trabajos iniciados en el primer encuentro, en el que se planteó fortalecer la vinculación entre el Gobierno de Nuevo Laredo y las organizaciones sociales, así como establecer mecanismos que permitan una mayor coordinación y seguimiento de sus iniciativas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar la participación ciudadana y sumar capacidades con la sociedad civil para generar más oportunidades y bienestar para las familias de Nuevo Laredo.