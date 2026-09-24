El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.50
EN VIVO

Fortalece Municipio diálogo con organizaciones de la sociedad civil

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio

Durante la mesa se compartieron ideas, propuestas y necesidades de los distintos organismos participantes. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la colaboración y dar seguimiento a los acuerdos establecidos con las organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo la segunda Mesa de Diálogo con Organismos de la Sociedad Civil.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, quien destacó la importancia de mantener una comunicación cercana y permanente con las organizaciones que trabajan en beneficio de la comunidad.

Durante la mesa se compartieron ideas, propuestas y necesidades de los distintos organismos participantes, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y fortalecer la coordinación con el Gobierno Municipal para impulsar sus proyectos.

Esta segunda reunión da continuidad a los trabajos iniciados en el primer encuentro, en el que se planteó fortalecer la vinculación entre el Gobierno de Nuevo Laredo y las organizaciones sociales, así como establecer mecanismos que permitan una mayor coordinación y seguimiento de sus iniciativas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar la participación ciudadana y sumar capacidades con la sociedad civil para generar más oportunidades y bienestar para las familias de Nuevo Laredo.

Llega ‘Presidencia Cerquita de Ti’ a Colinas del Sur
Entrega Familia UAT útiles escolares a niñez vulnerable con ‘Impulsando Corazones’

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.