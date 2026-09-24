Llega ‘Presidencia Cerquita de Ti’ a Colinas del Sur

Nuevo Laredo, Tam.- Con una amplia participación de las familias, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó a cabo una nueva jornada de “Presidencia Cerquita de Ti” en la colonia Colinas del Sur, acercando trámites, servicios, atención ciudadana, brigadas de salud, programas sociales y atención para mascotas a habitantes del sector y zonas cercanas.

Como parte de esta estrategia impulsada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se instalaron módulos para el pago del impuesto predial, presentación de reportes y denuncias, asesorías legales, convenios, expedición de documentos oficiales, incorporación a programas sociales e inscripciones a talleres culturales y deportivos.

En esta actividad estuvo presente la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, quien acompañó la entrega de los apoyos alimentarios y refrendó con su presencia el compromiso de continuar acercando beneficios a las familias de los diferentes sectores de la ciudad.

La jornada reunió la participación de diferentes dependencias y organismos, entre ellos el Sistema DIF, Registro Civil, Oficina Fiscal del Estado, Jurisdicción Sanitaria y el Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, que brindó asesoría gratuita a la ciudadanía.

En materia de salud, las familias tuvieron acceso a consultas de medicina general, nutrición, psicología y atención integral de la mujer, además de servicios de la Jurisdicción Sanitaria como detección de glucosa, presión arterial y hemoglobina glucosilada, vacunación y pruebas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis.

María Guadalupe, habitante de Granjas Económicas, acudió a la jornada para llevar a uno de sus perros a recibir atención preventiva y compartió que anteriormente también había aprovechado este tipo de servicios para atender a otros animales que ha rescatado.

“Porque para mí ellos son lo esencial en mi casa, mis niños. Que estén bien, yo estoy bien”, expresó María, quien destacó la importancia de contar con este tipo de campañas gratuitas y cercanas a las colonias.

La rescatista explicó que anteriormente había llevado mascotas a desparasitar y vacunar mediante estas jornadas, por lo que consideró de gran utilidad que los servicios lleguen directamente a los sectores de la ciudad.

“Agradezco muchísimo los apoyos que nos da en estas campañas, porque nos apoya en muchas cosas. No nomás en lo de los animalitos, en muchas cosas nos apoya y pues agradecida con ello”, señaló.

De igual manera, Armandinas Pérez, habitante de Colinas del Sur, acudió por primera vez a una jornada de “Presidencia Cerquita de Ti” para llevar a sus gatitos a recibir atención, aprovechando los servicios de desparasitación y vacunación contra la rabia, además de otras vacunas.

“Son muy buenos los programas que anda haciendo y pues muchas gracias y sobre todo porque los trae a la colonia”, expresó agradeciendo a la alcaldesa los programas que acerca a la ciudadanía.

Además de la atención para mascotas, durante la jornada las familias pudieron realizar el trámite de la tarjeta de descuentos “Juntos Lo Hacemos Posible”, así como registrarse y recibir apoyos alimentarios y conocer otros programas disponibles.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa acercando servicios, atención y apoyos directamente a las colonias de Nuevo Laredo, fortaleciendo un gobierno cercano y accesible para las familias y atendiendo las necesidades de la ciudadanía desde sus propios sectores.