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Acerca IMJUVE servicios y programas del Municipio a jóvenes de la Vasconcelos

Estudiantes tuvieron acceso a información y atención de distintas dependencias municipales y estatales

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, fortalece una política de atención cercana a las juventudes. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de acercar trámites, servicios y programas directamente a las y los jóvenes, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó la brigada “Contacto Joven” a la Preparatoria Municipal José Vasconcelos.

Durante esta jornada, estudiantes tuvieron acceso a información y atención de distintas dependencias municipales y estatales, facilitando el conocimiento y aprovechamiento de programas diseñados para atender sus necesidades en materia de salud, deporte, cultura, bienestar y desarrollo integral.

La brigada contó con la participación del Sistema DIF Nuevo Laredo, Dirección de Cultura Física y Deporte, IMPACTA, Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER), Dirección de Salud Municipal, Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) y el propio IMJUVE. También se sumaron la Jurisdicción Sanitaria Número 5, con un módulo de vacunación, así como ópticas que ofrecieron sus servicios a la comunidad estudiantil.

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, fortalece una política de atención cercana a las juventudes, llevando las instituciones y sus servicios directamente a los espacios donde estudian y se desarrollan.

El IMJUVE destacó que la brigada “Contacto Joven” continuará acercándose a instituciones educativas para facilitar el acceso de las y los estudiantes a los programas y servicios públicos, promoviendo una juventud informada, atendida y con mayores oportunidades para su desarrollo.

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