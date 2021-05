Forman Asociación de Transportistas de Carga de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM. – Un grupo de empresarios formalizaron la Asociación de Transportistas de Carga de Nuevo Laredo (ATC) y exhortaron a sumarse a todas las empresas decididas a trabajar en equipo para impulsar al autotransporte de carga.

Ayer a las 11 de la mañana, fue presentado el consejo directivo de la ATC cuyo presidente es Carlos Fernández Martínez, como vicepresidente Gerardo Alanis Leal, secretario Ricardo Pillado Herrejón, tesorero Andres ElizaldI Sosa, y como consejera Ivette Bazán Muzquiz.

Fernandez Martinez detalló que el 4 de mayo oficialmente se registró la ATC, una agrupación con acta constitutiva y estatutos propios que abrirá sus puertas a todas las empresas del país del sector autotransporte de carga que cumplan el requisito de contar con domicilio fiscal en Nuevo Laredo, sean chicas o grandes, porque aclaro que no habrá distinciones.

El requisito es que sean empresas decididas a trabajar en equipo en todo lo relacionado con nuestro sector, que tengan el ánimo para compartir su tiempo y talento en beneficio del gremio y de todo Nuevo Laredo, puntualizó Fernandez Martinez.

‘Con mucha satisfacción quiero informar que el 4 de mayo quedó formalmente constituida la primera asociación gremial de transportistas en Nuevo Laredo, la cual lleva por nombre las mismas palabras: Asociación de Transportistas de Carga de Nuevo Laredo, que agrupara a todos los transportistas que tengan domicilio fiscal en la ciudad y al decir a todos, me refiero a grandes , chicos, transfers y a carreteras, empresas que fueron formadas hace muchos anos y empresas de reciente creación”, expresó el presidente de la ATC.

En su intervención, el secretario de la ATC, Pillado Herrejón, comentó que hasta ahora son 18 empresarios socios que conforman un grupo plural porque son empresas pequeñas, B-1 y transfers, y destacó que aumentará porque existe una lista de interesados en espera de agremiarse a la Asociación, además no habrá barreras para que se integren.

Entre los beneficios que recibirán las empresas que se registren a la ATC, Pillado Herrejón expuso que serán representadas ante las dependencias del gobierno federal para gestionar y resolver diferentes trámites y prioridades, tendrán acceso a talleres de capacitación fiscal y asesoría legal en temas relacionados con el autotransporte de carga, por mencionar algunos.

En resumen, dijo la ATC defenderá los intereses de las empresas del autotransporte de carga y será una organización libre que busca la profesionalización del sector.

Fernández Martinez precisó que la ATC es una organización gremial local donde todos son iguales, y que tendrá cooperación total con la Central de Servicios de Carga (CENSECAR), la cual es una asociación mercantil y de hecho, algunos socios de dicho organismo ahora también son parte de la ATC.