Fomenta el DIF Nuevo Laredo paternidad responsable con apoyo de Jurisdicción Sanitaria

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo mantiene acciones permanentes a favor de la salud reproductiva y la planificación familiar. Gracias a la coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 5, se llevó a cabo una jornada de vasectomías sin bisturí dirigida a hombres con paternidad satisfecha.

En esta etapa, más de veinte pacientes previamente registrados en el DIF recibieron el procedimiento médico, el cual fue realizado por especialistas de la Jurisdicción Sanitaria. Estas atenciones dieron continuidad a la campaña iniciada en julio por el Sistema DIF, en la que más de 50 hombres accedieron de manera gratuita a este servicio, con el respaldo del Hospital General.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, resaltó la importancia de mantener una coordinación cercana con el sector salud para ampliar los beneficios a más familias de Nuevo Laredo.

“En el DIF impulsamos la paternidad responsable y celebramos que, con el respaldo de la Jurisdicción Sanitaria, más hombres tengan acceso a este procedimiento seguro que contribuye al bienestar de sus familias”, expresó.

El registro para acceder a este beneficio permanece abierto para la campaña que se realizará en noviembre. Los solicitantes deberán cumplir con realizar un estudio socioeconómico y no contar con servicio médico.

El trámite puede realizarse en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en las oficinas del Sistema DIF, ubicadas en Héroe de Nacataz 2244, Fraccionamiento Ojo Caliente.

Con estas acciones, el DIF Nuevo Laredo reafirma su misión de ofrecer alternativas que favorezcan la salud integral de las familias y contribuyan a la construcción de una sociedad más consciente y responsable.