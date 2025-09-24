Impulsa Gobierno Municipal programa de escrituración con subsidio federal en Nuevo Laredo

Beneficiará a miles de familias de esta frontera que podrán ahorrar hasta 10 mil pesos en el trámite

La alcaldesa destacó que el proceso de escrituración tomará entre cuatro y cinco meses y que es fundamental que los beneficiarios se registren lo antes posible. [Agencias]

La alcaldesa destacó que el proceso de escrituración tomará entre cuatro y cinco meses y que es fundamental que los beneficiarios se registren lo antes posible. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU) anunció la puesta en marcha de un programa de escrituración que beneficiará a miles de familias de esta frontera gracias al subsidio otorgado por el Gobierno Federal, con el cual los ciudadanos podrán ahorrar hasta 10 mil pesos en el trámite.

Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presidenta municipal, explicó que actualmente se cuenta con un convenio de mandato con el Instituto Nacional de Suelos Sustentable (INSUS), mediante el cual se atienden a los vecinos de las Torres, en su segunda etapa, y posteriormente buscan hacerlo para la escrituración del fraccionamiento El Progreso.

“Este gran beneficio para las familias neolaredenses es posible gracias a la excelente relación y sinergia con el Gobierno Federal, en apego a las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsa que cada familia en México cuente con una vivienda digna y con la certeza jurídica que garantice su patrimonio”, afirmó.

Explicó que actualmente se tienen registradas más de 4 mil personas que ya pagaron su propiedad pero que aún no cuentan con escrituras, debido a que el costo normal en notaría es de 11 mil pesos. Con este subsidio federal el gasto será de alrededor de mil pesos, que corresponden a costos indirectos como medición y rectificación de terrenos.

Actualmente, en el fraccionamiento El Progreso han acudido cerca de 600 personas a iniciar el trámite, mientras que en la segunda etapa de Las Torres se tiene un registro aproximado de 160 familias con carpetas listas para escriturar.

La alcaldesa destacó que el proceso de escrituración tomará entre cuatro y cinco meses y que es fundamental que los beneficiarios se registren lo antes posible, ya que el subsidio tiene vigencia hasta diciembre de este año.

“La invitación es para que las familias se acerquen al IMVISU y aprovechen este apoyo, que representa un ahorro muy importante. El objetivo es que más ciudadanos puedan tener certeza jurídica sobre su patrimonio”, agregó.

El objetivo de este programa es ofrecer soluciones que garanticen el derecho de las familias neolaredenses a una vivienda digna y segura.