Mantiene Protección Civil recorridos de hidratación ante extremo calor

Durante los últimos días se han atendido diversos reportes de personas aparentemente afectadas por las altas temperaturas. [Cortesía/Protección Civil]

Durante los últimos días se han atendido diversos reportes de personas aparentemente afectadas por las altas temperaturas. [Cortesía/Protección Civil]

Nuevo Laredo, Tam.- Ante las altas temperaturas que se registran en Nuevo Laredo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene activos los operativos de hidratación en diferentes puntos de la ciudad, con recorridos enfocados principalmente en las horas de mayor exposición al calor.

“Actualmente tenemos cuatro unidades que realizan rondines en plazas, parques, kioscos, paradas de transporte público, hospitales y otros sitios identificados, por antecedentes como puntos de concentración de personas. Cada unidad cuenta con dos termos de 40 litros y vasos tipo cono para distribuir suero oral, lo que representa más de 320 litros diarios de suero hidratante”, informó Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo al titular de la mencionada corporación, los recorridos se realizan principalmente entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Estrategia que, aseguró, ha contribuido a disminuir los llamados relacionados con deshidrataciones y golpes de calor.

Fernández Diez de Pinos señaló que durante los últimos días se han atendido diversos reportes de personas aparentemente afectadas por las altas temperaturas. Sin embargo, aclaró, corresponde a los médicos determinar si realmente se trata de un golpe de calor o un cuadro de deshidratación.

Ante el pronóstico de temperaturas superiores a los 40 grados durante los próximos días, el funcionario exhortó a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales y adoptar medidas de autoprotección, como mantener a las familias bajo sombra y en espacios ventilados, además de consumir suficiente agua.

Para quienes deben trabajar al aire libre, recomendó utilizar gorra o sombrero, camisa de manga larga, ropa ligera y de colores claros, así como evitar exposiciones prolongadas al sol, debido a que estas condiciones pueden favorecer la deshidratación y el golpe de calor.