Festejan familias al Lic. Jorge Luis Miranda Niño

Nuevo Laredo, Tam.- En un marco de calidez y estrecha amistad, un grupo de familias de nuestra ciudad se reunió para celebrar el cumpleaños del Licenciado Jorge Luis Miranda Niño, actual presidente de la Barra de Abogados.
El convivio tuvo como anfitriona a la señora María Cruz Mata, quien recibió a los invitados en una tarde marcada por la tradicional “carnita asada” y una amena convivencia. El festejo contó con la participación entusiasta de las familias Mata Molina, Botello Mata, Moreno Botello, Raya Palomino, Gómez Alba, Alba Cervantes y Sáenz Godoy, quienes se organizaron para expresar su reconocimiento y afecto al Licenciado.
Más allá del festejo, la reunión sirvió como un espacio de diálogo donde el Lic. Miranda Niño aprovechó para escuchar de primera mano las necesidades e inquietudes de los ciudadanos presentes.
Durante el encuentro, se brindó asesoría jurídica gratuita, reafirmando el compromiso social que el abogado mantiene con la comunidad, buscando orientar y apoyar en la resolución de diversas problemáticas legales.
Por su parte, el Lic. Miranda Niño agradeció profundamente la hospitalidad de la señora María Cruz Mata y el gesto de las familias asistentes, destacando que el servicio y la cercanía son los pilares de su labor.
La reunión concluyó con un ambiente de agradecimiento, fortaleciendo el vínculo entre el profesional del derecho y la ciudadanía.