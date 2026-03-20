Festejan familias al Lic. Jorge Luis Miranda Niño

Nuevo Laredo, Tam.- En un marco de calidez y estrecha amistad, un grupo de familias de nuestra ciudad se reunió para celebrar el cumpleaños del Licenciado Jorge Luis Miranda Niño, actual presidente de la Barra de Abogados.

​El convivio tuvo como anfitriona a la señora María Cruz Mata, quien recibió a los invitados en una tarde marcada por la tradicional “carnita asada” y una amena convivencia. El festejo contó con la participación entusiasta de las familias Mata Molina, Botello Mata, Moreno Botello, Raya Palomino, Gómez Alba, Alba Cervantes y Sáenz Godoy, quienes se organizaron para expresar su reconocimiento y afecto al Licenciado.

​Más allá del festejo, la reunión sirvió como un espacio de diálogo donde el Lic. Miranda Niño aprovechó para escuchar de primera mano las necesidades e inquietudes de los ciudadanos presentes.

Durante el encuentro, se brindó asesoría jurídica gratuita, reafirmando el compromiso social que el abogado mantiene con la comunidad, buscando orientar y apoyar en la resolución de diversas problemáticas legales.

​Por su parte, el Lic. Miranda Niño agradeció profundamente la hospitalidad de la señora María Cruz Mata y el gesto de las familias asistentes, destacando que el servicio y la cercanía son los pilares de su labor.

La reunión concluyó con un ambiente de agradecimiento, fortaleciendo el vínculo entre el profesional del derecho y la ciudadanía.