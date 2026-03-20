Inicia hoy la Primavera 2026

Una estación que se caracteriza por el incremento gradual de la temperatura

Nuevo Laredo, Tam.- Este viernes 20 de marzo da inicio la Primavera 2026, una estación que se caracteriza por el incremento gradual de la temperatura, días más largos y un ambiente propicio para las actividades al aire libre.

Con la llegada del equinoccio de primavera, fenómeno astronómico que marca el equilibrio entre el día y la noche, se comienza a experimentar cambios en el entorno natural, desde el florecimiento de áreas verdes hasta una mayor presencia de fauna urbana.

En el ámbito educativo, diversas instituciones de nivel básico estarán realizando festivales de primavera, donde niñas y niños participan con vestuarios coloridos, bailables y actividades que fomentan la convivencia y el aprendizaje sobre esta estación del año.

Por otra parte, familias neolaredenses aprovechan esta temporada para acudir a espacios recreativos como parques y plazas, donde el clima permite disfrutar de tardes más agradables en compañía de sus seres queridos.