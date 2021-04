Federación frena apertura de una nueva gasolinera

NUEVO LAREDO, TAM.- Desde hace 6 meses un inversionista espera respuesta del gobierno federal para autorizar la apertura de una estación de servicio o gasolinera.

El establecimiento se localiza en el crucero de las calles Lago de Chapala y Eva Sámano, y cuando inicie la venta de combustibles al público será la estación número 58 en la ciudad.

Jose Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo, considero inaceptable que se frenen las operaciones de una nueva estación de servicio que representará empleos y dará cobertura en la venta de gasolinas en ese sector de la ciudad.

‘Realmente es desesperante que se tarden tanto en la tramitología, porque son 6 meses insistiendo y no hay respuesta, ni por teléfono ni por internet. Como sector gasolinero desde 2019 solicitamos flexibilidad y agilidad en la tramitología con total apego a la reglamentación pero que sean procesos ágiles y no esperar tantos meses con la inversión detenida, como es el caso’, planteó el dirigente del sector gasolinero.

De manera constante desde hace 6 meses, dijo que han solicitado respuesta a la Comisión Reguladora de Energía, pero no resuelven ni siquiera por teléfono, lo que afecta al inversionista que sigue en espera de poner en marcha su negocio para producir.

En cuanto a las instalaciones, dijo que todo está listo y están apegadas conforme a la reglamentación y regulación exigida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y por Petróleos Mexicanos (PEMEX), pero sigue frenada porque la tramitología no es rápida.

Palos Morales se refirió a los grandes esfuerzos de los empresarios gasolineros, porque como cualquier otro sector productivo de la ciudad, han enfrentado dificultades para mantener abiertos sus negocios o para invertir en una nueva gasolinera.