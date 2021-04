Secundaria 1 recibe alumnos de nuevo ingreso

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante esta semana y la siguiente, la Secundaria General Número 1, “Profesor Juvenal Boone Flores”, estarán recibiendo a alumnos para nuevo ingreso al ciclo escolar 2021-2022.

Francisco Javier Lugo García, director de esta institución hizo un llamado a los padres de familia que todavía no inscriben a sus hijos para ingresar a secundaria para que acudan a la escuela y los inscriban.

“Nos fue muy bien con las inscripciones, de hecho desde este pasado lunes tenemos dos semanas de periodo de extensión para aquellos niños que no alcanzaron a inscribirse, aquí vamos a estar en las escuelas, si no por medio de las redes electrónicas nos pueden contactar. Los niños que no alcanzaron es porque sus padres no pudieron o supieron cómo acceder, aquí vamos a estar físicamente para ayudar a los papás a inscribir a sus hijos”, declaró.

Aunque ya casi está lleno el turno vespertino todavía hay oportunidad para que más adolescentes ingresen a esta secundaria que tiene como ventaja su ubicación céntrica. “Para nuevo ingreso tengo casi lleno, tengo seis grupos en la mañana, este ciclo nos pidieron reducir los grupos a 38 por aula, anteriormente eran 44, me faltan dos grupos que son como unos 60 alumnos para que quede cubierto en la mañana y la tarde, tengo G,H, I en grupos. Tengo 60 lugares, invito a los padres de familia que vengan de una vez a inscribirlos, el turno todavía no se define en quienes ya se inscribieron”, comentó.

La documentación que deben presentar los padres de familia son copias del acta de nacimiento, de la CURP, constancia de la primaria (esta es opcional), copia de algún recibo de la casa, de la credencial de elector del padre de familia y no se hace ningún pago.

Esta secundaria se ubica en el crucero de Narciso Mendoza y Canales. El número de teléfono es el 867 712 04 80.