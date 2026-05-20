Cae en Nuevo Laredo segundo premio de la Lotería Nacional

El número ganador es el 13822, con un monto de 850 mil pesos en serie completa

Nuevo Laredo, Tam.- A Nuevo Laredo le volvió a sonreír la suerte con la Lotería Nacional.

Y es que en el sorteo mayor de este martes 19 de mayo, salió ganador del segundo lugar el número 13822, puesto a su venta en esta frontera.

La bolsa del premio correspondiente es de 850 mil pesos para la serie completa ó 42 mil 500 pesos menos impuestos si se adquirió un cachito solamente.

Esta es la segunda vez en el presente año que cae un segundo premio en Nuevo Laredo. La primera vez fue en el sorteo del Día de Reyes.

En cuanto al premio mayor de anoche, cayó en el número 05647, puesto a su venta en Veracruz, Veracruz; en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y en canales electrónicos.

El tercer lugar se lo llevó el número 09292.