Esperan productores que aumento a la tortilla sea el único en el año

Kilo ya vale entre 30 y 32 pesos mientras que en perifoneo cuesta entre 22 y 24 pesos

El alza en la tortilla es el primero en el presente año. [Archivo/Líder Web]

El alza en la tortilla es el primero en el presente año. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Productores de la masa y la tortilla en Nuevo Laredo esperan que el reciente incremento en el costo de la tortilla sea el primero y único en el presente año, para no afectar más los bolsillos de las familias.

“Incrementamos alrededor de dos pesos el kilo, quedando entre 30 y 32 pesos, debido principalmente al aumento de casi mil pesos por tonelada en la harina; aun así, buscamos ser lo más mesurados posible para no afectar a la ciudadanía”, expresó Filadelfo Medellín Ayala, representante de la Unión de Productores de Tortillas en esta ciudad.

Fue el pasado 1 de mayo cuando entró en vigor el incremento en el precio de la tortilla en esta frontera, siendo el primer ajuste que se registra en el presente año.

A diferencia de que la tortilla se encareció, la masa se mantiene en 30 pesos el kilo. En el caso del perifoneo, los costos de las tortillas oscilan entre los 22 y 24 pesos, por ser de menor gramaje.

Medellín Ayala detalló que el alza en los costos también se debe a otros factores, como el incremento en el salario mínimo, refacciones e insumos más costosos, entre otros.