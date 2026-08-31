Familias de desaparecidos marchan en Nuevo Laredo y exigen justicia por casos atribuidos a la Marina

Nuevo Laredo, Tam .-En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familiares de personas desaparecidas y víctimas sobrevivientes marcharon este domingo, para exigir justicia, avances en las investigaciones y conocer el paradero de sus seres queridos, en particular de quienes desaparecieron durante un operativo de la Secretaría de Marina en 2018.

La movilización recorrió la avenida Guerrero y concluyó en el Monumento a Los Fundadores, donde los participantes solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y denunciaron que algunos procesos judiciales contra elementos navales han terminado en absoluciones, pese a la existencia, de testimonios, videos y otras evidencias.

En el lugar se pasó “lista de presente” de las victimas que se encuentran desaparecidas y en cuyos casos, los elementos de la Marina no han sido sancionados. Al mencionar el nombre de las personas, sus familiares contestaron “Presente ahora y siempre”. Además de lanzar consignas, entre ellas “Presidenta, escucha, seguimos en la lucha”.

Entre las familias participantes se encuentra la de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido en febrero de 2018. Su madre, Erika Arredondo, ha mantenido públicamente la exigencia de localizarlo y esclarecer los hechos. “Seguimos esperando justicia, seguimos esperando razón de nuestros hijos y que se acuerden de nosotros. Que alguien nos escuche, la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República, la Comisionada de Atención a Víctimas, pero que nos den una respuesta para saber de nuestros familiares”, declaró.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó en la Recomendación por Violaciones Graves 36VG/2020 la desaparición forzada de 27 personas, además de detenciones arbitrarias, y estableció la participación de autoridades federales y estatales. De ese grupo, 12 víctimas fueron posteriormente localizadas sin vida.

Los familiares señalaron que el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2018 dejó decenas de casos en Nuevo Laredo. De acuerdo con investigaciones periodísticas y registros de organizaciones, 32 personas continúan sin ser localizadas, entre ellas Viramontes Arredondo.

La exigencia de las familias se mantiene también frente a los resultados de los procesos judiciales. En abril de 2026, siete elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina fueron absueltos en el proceso relacionado con la desaparición de José Luis Bautista Carrillo, situación que posteriormente generó preocupación de la CNDH por el cumplimiento de la recomendación emitida en 2020.

Durante la marcha, los familiares reiteraron que continuarán solicitando la localización de las personas desaparecidas, el esclarecimiento de los casos y la responsabilidad de quienes resulten involucrados conforme a las investigaciones y resoluciones judiciales.

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