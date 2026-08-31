Bendicen mochilas en el regreso a clases

(Fotos: Iván Zertuche/Líder Web). En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús se llevó a cabo la ceremonia.

(Fotos: Iván Zertuche/Líder Web). En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús se llevó a cabo la ceremonia.

Nuevo Laredo, Tam.- Entre sonrisas, mochilas nuevas y, a unas horas de volver a las aulas, decenas de niñas y niños participaron en la tradicional bendición de mochilas en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, como parte de la preparación espiritual para el próximo ciclo escolar.

Los pequeños subieron hasta el altar acompañados de sus mochilas, mientras el padre Aurelio Gutiérrez Arredondo, quien estuvo a cargo de la celebración eucarística, realizó la bendición y elevó una oración para pedir que cada estudiante tenga un ciclo escolar productivo, lleno de aprendizajes y bendiciones, así como por sus maestros y padres de familia.

La escena llenó de un ambiente especial el templo, con los menores portando orgullosos sus mochilas y uniformes, además de compartir un momento que, además de marcar simbólicamente el regreso a clases, buscó recordar la importancia de iniciar esta nueva etapa con el acercamiento a Dios, entusiasmo y buenos deseos.

La bendición también fue un momento de convivencia para las familias, que acompañaron a los estudiantes en esta celebración, deseándoles éxito en sus estudios y que cada jornada escolar esté acompañada de sabiduría, esfuerzo y sobre todo la bendición de Dios.

Así, entre oraciones y sonrisas, los pequeños dejaron el altar con sus mochilas bendecidas y listos para emprender una nueva aventura escolar.