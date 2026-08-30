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Celebra Estación Palabra su 18 aniversario

Con actividad creativa para niñas y niños

La actividad está pensada para que las niñas y los niños disfruten de un espacio de creatividad, aprendizaje y diversión. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de la celebración por el 18 aniversario de Estación Palabra Gabriel García Márquez, la Dirección de Arte y Cultura invita a niñas y niños a participar en una edición especial de “Maquinitas Creativas”, donde podrán echar a volar su imaginación mientras crean su propio pastel de cumpleaños utilizando materiales reciclados.

La actividad está pensada para que las niñas y los niños disfruten de un espacio de creatividad, aprendizaje y diversión, al mismo tiempo que conocen y celebran la trayectoria de este importante espacio dedicado a la lectura y la cultura.

La actividad se realizará el sábado 5 de septiembre a las 12:00 horas, en la Sala Infantil de Estación Palabra. Esta actividad cuenta con cupo limitado a 70 niñas y niños, por lo que se invita a las familias a realizar su registro con anticipación.

Para mayor información y poder inscribirse, comunicarse al: 867 713-47-46

La Dirección de Arte y Cultura invita a las familias a no quedarse fuera de esta celebración y disfrutar de una actividad en la que la creatividad, la imaginación y la lectura se unen para festejar un año más de Estación Palabra.

Con acciones como estas, el Gobierno de Nuevo Laredo impulsa espacios para que niñas y niños desarrollen su creatividad, fortalezcan su imaginación y disfruten de actividades que acercan a las nuevas generaciones a la cultura y la lectura.

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