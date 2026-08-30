Impulsa Carmen Lilia vivienda digna y patrimonio para los más necesitados

Más que entregar casas, el programa representa una oportunidad para generar certeza, estabilidad y patrimonio familiar. [Agencias]

Más que entregar casas, el programa representa una oportunidad para generar certeza, estabilidad y patrimonio familiar. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las acciones que distinguen la política de bienestar impulsada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien durante este periodo puso en marcha un programa destinado a convertir el derecho a un hogar propio en una posibilidad real para familias que más lo necesitan.

En el marco de su segundo informe de gobierno, la alcaldesa explicó que, el programa “Hogar Propio, Patrimonio para Tu Familia”, es desarrollado con recursos propios mediante el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU), y contempla la construcción de 115 viviendas en el fraccionamiento El Progreso, ampliando las oportunidades para familias que durante años enfrentaron dificultades económicas para adquirir una casa.

Las primeras 15 viviendas fueron entregadas principalmente a mujeres jefas de familia, madres solteras y mujeres trabajadoras, reconociendo el esfuerzo de quienes han sacado adelante a sus familias y que ahora cuentan con un patrimonio propio.

“Desde el primer día de nuestra administración, trazamos una ruta muy clara: transformar verdaderamente la vida de las familias neolaredenses, abrazando con la mayor de las fuerzas a quienes más lo necesitan”, afirmó la alcaldesa.

La acción se alinea con la visión impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de colocar la vivienda digna como un componente fundamental del bienestar y de generar condiciones para que las familias que históricamente han tenido mayores dificultades puedan acceder a un patrimonio seguro.

Desde el ámbito municipal, esta política se traduce en acciones concretas que atienden una de las necesidades más importantes de las familias: contar con un espacio propio, seguro y digno para construir su proyecto de vida.

Las viviendas cuentan con 126 metros cuadrados de terreno y 60 metros cuadrados de construcción, distribuidos en sala, comedor, cocina, dos recámaras, baño, lavandería y cochera, además de acabados completos que permiten a las familias habitarlas de manera inmediata.

Más que entregar casas, el programa representa una oportunidad para generar certeza, estabilidad y patrimonio familiar, especialmente para mujeres que durante años han enfrentado solas la responsabilidad económica de sus hogares.

Esta política también fortalece el enfoque social de la administración municipal, al destinar recursos propios a una necesidad que trasciende la construcción de infraestructura y tiene un impacto directo en la calidad de vida de las familias.

El programa “Hogar Propio, Patrimonio para Tu Familia” representa así una acción de gobierno que combina bienestar, justicia social y generación de patrimonio, llevando a la realidad una visión en la que el crecimiento de Nuevo Laredo debe traducirse también en mejores condiciones de vida para quienes más lo necesitan.

Con las primeras viviendas ya entregadas y nuevas etapas en desarrollo, Carmen Lilia Canturosas fortalece una política de vivienda que busca que más familias neolaredenses puedan dejar atrás la incertidumbre de la renta o la falta de un hogar propio y comenzar a construir, desde una vivienda digna, un futuro con mayor seguridad y estabilidad.