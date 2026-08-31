Denuncia joven agresión y amenazas de militares mientras pescaba en el río Bravo

Nuevo Laredo, Tam .- Un joven de 18 años denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la agresión física y amenazas que sufrió a manos de elementos del Ejército Mexicano, mientras pescaba a orillas del río Bravo, a la altura de la Planta Tratadora de Aguas Negras. Además, le robaron cien pesos y pertenencias personales.

Juan Gerardo Aguilar Mata relató que los hechos ocurrieron ayer, entre las 16:30 y 17:00 horas. Señaló que se encontraba pescando con una atarraya y una caña cuando varias unidades llegaron al lugar. “Yo me encontraba en la orilla del río pescando a la altura de la tratadoras Fui a pescar, yo estaba pescando con la atarraya y con la caña”, narró el joven.

De acuerdo con la víctima, varios militares descendieron de las patrullas de SEDENA y comenzaron a interrogarlo sobre qué hacía en el sitio, dónde vivía y a qué se dedicaba. El joven afirmó que, al observar sus tatuajes, presuntamente lo relacionaron con algún grupo delictivo. “Me miraron todo tatuado y pensaron que yo era de la maña”, aseguró.

Aguilar Mata señaló que posteriormente comenzaron a preguntarle por un radio, objeto que, no tenía. Según su denuncia, fue llevado hacia una zona de monte, donde presuntamente fue golpeado con un bate.

“Me llevaron para el lado del monte, bajaron un bate y me empezaron a golpear. Querían un radio, pero yo les dije que yo no tenía nada”, aseveró. Fue sometido a revisión y ni en el lugar se encontró el supuesto radio.

El joven denunció que recibió golpes en distintas partes del cuerpo y agresiones en el rostro. “Me empezaron a pegar acá, en las partes de atrás con el bate; me aplastaron con las botas en la cara”, sostuvo.

También denunció que los soldados se robaron su equipo de pesca y hasta los pescados que había obtenido. “Traía mi atarraya, traía todo mi equipo de pesca, todo se lo llevaron”, señaló.

El denunciante indicó que la mayoría de los militares llevaba el rostro cubierto y que no pudo identificar números de las unidades. “Traían la cara tapada con pasamontañas, no pude ver a ninguno de sus rostros” señaló.

Aguilar Mata agregó que, antes de retirarse, lo amenazaron, diciéndole que no regresara a esa zona y que no pusiera ninguna denuncia. “Me dijeron que no me querían volver ahí abajo del río y que ojalá y que dijera algo”, afirmó.

Ante lo ocurrido, el joven acudió a la FGR para presentar una denuncia y dejar constancia formal de los hechos. “Porque temo por mi vida y por mi integridad”, expresó.

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