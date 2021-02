Familias aprovechas beneficios de brigada

NUEVO LAREDO, TAM.- Para la señora Angélica Castillo, vecina de Valles de Anáhuac, al saber que habría una Brigada Médica en su colonia, no lo pensó dos veces y desde muy temprano se alistó y se encaminó a la escuela primaria Jorge González Camarena, para ser de las primeras en ser atendida.

La vecina de este sector manifestó que fue de gran beneficio la brigada del pasado jueves para los habitantes de la colonia, ya que muchas familias de las que ahí viven no cuentan con Seguridad Social, por lo que aprovecho para que le checaran los niveles de glucosa y presión arterial.

“De verdad esta brigada que nos trajo el alcalde me pareció muy bien porque ya nos hacía falta, más que nada por los servicios que nos brindan, porque somos gente que no tenemos Seguro Popular o alguna otra parte a dónde acudir”, explicó.

Añadió que desde hace tiempo que no había podido checarse la presión y el azúcar, los resultados le resultaron normales, por lo que con eso se sentía tranquila al saber que no traía sus niveles altos, también le realizaron la mamografía, todo de manera gratuita.

Destacó que en cuanto a los resultados de la mamografía también salió normal, sobre todo que este examen es un tanto costoso que ser de bajos recursos no podría realizárselo, por lo que quedó muy agradecida con el presidente municipal por haberle llevado estos apoyos.

De igual manera otra vecina del sector que acudió a la brigada fue la señora Evangelina Mendoza quien desde la 9 de la mañana hizo acto de presencia para que le realizaran algunos exámenes, dijo que fue de gran ayuda la brigada médica ya que hay muchas personas de edad avanzada que no pueden salir a atenderse.

La vecina de Valles de Anáhuac mencionó que la mayoría de las personas que acudieron para que los examinaran fueron hipertensos y diabéticos, al igual que ellos también recibió esta atención donde el resultado le fue muy favorable.

Reveló que aparte de ahorrarse algo de dinero evita salir y hacer fila en otros lugares, que por la presencia de la pandemia no lo había hecho, por lo que no sabía cómo andaba de salud, por lo que al ser examinada y andar bien, fue algo que no esperaba.

“Aunque el día amaneció muy frío eso no nos impidió venir a consultar, yo Llegue desde las nueve de la mañana, y me siento muy agradecida con todas las personas que vinieron y nos atendieron, ojala y estas campañas las lleven a otras colonias, para que más gente sea beneficiada”, concluyó.