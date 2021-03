Falta mucho para dar apoyo real a mujeres

NUEVO LAREDO, TAM. – Si existe la violencia en contra de la mujer, pero ellas mismas tienen la oportunidad de hacerse valer y salir adelante trabajando.

Con 12 años trabajando en la elaboración de chicharrón de cerdo, considera que no hay día para celebrar, sino que una forma de hacerlo es trabajando, dijo Carmen Escareño, quien cuenta con 40 años de edad y es madre de tres hijos.

“En cuanto a la violencia en contra de la mujer, si existe, pero considero que la misma mujer debe hacerse valer por sí misma, yo soy feliz trabajando para mi familia y conviviendo con las personas”, señaló.

Aunque dedicada a su trabajo, donde obtiene lo que requiere para su familia, dice que falta mucho para brindar real apoyo a las mujeres.

“Yo tengo ya doce años haciendo chicharrones, y se me hace fácil porque me gusta hacerlo, porque además de generar ingresos para la casa, también convivo con la gente, abrimos muy temprano de las 7:30 horas y mi esposo cierra a las 20:00 horas, que es cuando me ayuda un poco”, añadió.

Doña Carmen dice sentirse satisfecha, no solo es vender chicharrones, sino todo lo que se refiera a ventas le llama la atención, comentó.

ES UNA CONMEMORACIÓN PARA CREAR CONCIENCIA.

Cierto que es el Día Internacional de la Mujer, pero sin nada que celebrar, solamente es conmemorar para crear conciencia.

Carolina Martínez Cervantes, profesionista, deportista y activista social dedicada a la lucha por la mujer, considera que esto que sucede no solo es a nivel local, sino a nivel mundial.

“Por ello hay que generar conciencia porque es algo histórico, algo que ha sucedido por décadas, desde finales de la Revolución Francesa inician estas olas feministas y son cuatro ya, en las cuales nuestros antepasados han luchado por el derecho al voto, educación y una vida libre de violencia, en este último renglón es necesario investigar, no solo señalar, juzgar o criticara todas mis congéneres feministas”, enfatizó Martínez Cervantes.

Es importante saber que hay historia, muchas dicen que ellas no me representan, pero sí, al menos se puede respetar y ser tolerantes ante ciertas conductas, se puede estar en contra de algo, pero hay que respetar y ser tolerantes, insistió.

Se puede estar en contra de algo, pero hay que respetar y buscar ser solidarias manifestándose de acuerdo a la manera y estilo de cada quien, agregó.

“Ha habido manifestaciones pacíficas, pero lamentablemente la sociedad solo voltea cuando hacen ruido, hay fundaciones que si no tienen un hijo con cáncer no crean esa fundación, la Ley Olimpia, sola cuando se difamo, se sacó a la luz pública información privada obligó a crear dicha ley, es decir hasta que vemos el caos es cuando se voltea, no solo hay que criticar sino investigar y discernir que es lo mejor para todos”, señaló.

Se viven tiempos donde se habla de equidad de género, pero todo ello es teoría, sería ideal pero falta mucho por hacer, hay brechas que cerrar, el salario es una de ellas, aseguró.

Una mujer no gana lo mismo que un hombre, aun cuando realicen el mismo trabajo, por diversas situaciones que se viven en un país machista, comentó Martínez Cervantes.

“Lo mejor en cuanto a equidad de género es que hombres y mujeres trabajen en equipo y hacia un solo fin, pareciera utopía, pero si es posible solo hay que concientizar a las personas, para manifestarse hay que crear colectivos, generar lideresas que organicen pacíficamente, yo Carolina estoy en contra de que destruyan propiedades del sector privado”, dijo.

Pero en cuanto a lo histórico, pues es parte de la historia y lo han grafitado y rayado, pero si destruyo algo privado, una empresa que es un patrimonio entonces si es algo reprobable, agregó.

Es al gobierno al que le corresponde salvaguardar la seguridad, no solo de mujeres, niñas sino de hombres y niños, hay que buscar siempre algo bueno para todos.