Pagan utilidades en 80% de plantas: sindicato maquilador

Nuevo Laredo, Tam.- El Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo informó que el proceso de entrega de utilidades para los trabajadores, se encuentra en su etapa final, registrando hasta el momento un avance del 80 por ciento en las 26 plantas afiliadas.

“Prácticamente el proceso de las comisiones y revisiones ya lo terminamos. Ahora, de las 26 plantas que tenemos, prácticamente el 80% ya entregaron las utilidades y esperamos que el resto de igual manera se entreguen en tiempo y forma”, señaló el secretario general del sindicato de Maquiladoras, Roberto Celestino Flores Huerta.

Flores Huerta explicó que, previamente se llevó a cabo el proceso de revisión mediante las comisiones integradas por representantes sindicales y de las empresas, quienes se encargan de validar la información correspondiente a las utilidades y que algunas empresas esperan realizar los pagos antes de finalizar el mes de mayo, aunque aseguró que existe el compromiso de completar la entrega dentro del plazo que establece la ley.

Así mismo dijo, que también se está brindando apoyo a extrabajadores para que puedan acceder al cobro de sus utilidades, mediante la difusión de enlaces e información a través de la página oficial del sindicato.

“Los compañeros delegados nos mandan las ligas para que la gente que es ex trabajador pueda cobrar sus utilidades. No tenemos una cifra exacta de ex empleados beneficiados, pero sin duda este recurso representa un apoyo importante para quienes actualmente ya no laboran en las maquiladoras debido a recortes o cierres de operaciones”, concluyó.