Conductora da reversa y atropella a adulta mayor en Chedraui centro

La persona lesionada, identificada como María Inés, fue auxiliada por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La persona lesionada, identificada como María Inés, fue auxiliada por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 65 años resultó lesionada tras ser atropellada por la conductora de un vehículo en el estacionamiento de una tienda Chedraui, ubicada en el cruce de las avenidas Aquiles Serdán y Washington, en un hecho atendido por autoridades viales y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el informe, el vehículo involucrado es un Kia K3 modelo 2024, conducido por Erika del Rocío, de 42 años. La conductora declaró ante agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal que se encontraba detenida esperando un espacio para estacionarse cuando, tras recibir indicaciones de una vigilante, decidió ocupar otro lugar. “Estaba parada esperándome a que se moviera un auto; al no moverse, la señora vigilante me dijo que me podía estacionar en otro y se movió de lugar; al darle reversa, la señora apareció de nuevo y no la vi”, señaló.

La persona lesionada, identificada como María Inés, fue auxiliada por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes la trasladaron al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internada para su atención médica.

El peritaje elaborado por agentes viales determinó la responsabilidad de la conductora al realizar una maniobra de reversa sin la debida precaución, lo que derivó en el atropellamiento de la adulta mayor.