Refuerza Guardia Estatal de Género vigilancia preventiva en rutas de Nuevo Laredo

Estas acciones forman parte de las estrategias de proximidad implementadas por corporaciones de seguridad para reforzar la atención preventiva en espacios públicos. [Cortesía]

Estas acciones forman parte de las estrategias de proximidad implementadas por corporaciones de seguridad para reforzar la atención preventiva en espacios públicos. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Guardia Estatal de Género activó el operativo “Ruta Segura” en Nuevo Laredo y colocó un módulo informativo en el Parque Alameda a la Mujer, con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia mediante acciones de proximidad y orientación a la población.

El despliegue inició en la Central Benito Juárez, donde se realizaron recorridos de seguridad y vigilancia enfocados en la disuasión del delito. Estas acciones beneficiaron a usuarios de diversas rutas de transporte público, entre ellas Constitucional, Naciones Unidas, Unión del Recuerdo, Voluntad y Trabajo y Los Olivos. Durante la jornada, el personal también distribuyó violentómetros, herramienta informativa que permite identificar distintos niveles de violencia.

De manera paralela, en la Plaza de la Mujer —también conocida como Parque Alameda a la Mujer— se instaló un módulo informativo para dar a conocer las funciones de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia Familiar y de Género (UMEAV), con el fin de acercar los servicios de atención a quienes lo requieran.

En ambos puntos, las autoridades promovieron el uso de las líneas 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas, como canales oficiales de atención ciudadana.

Estas acciones forman parte de las estrategias de proximidad implementadas por corporaciones de seguridad para reforzar la atención preventiva en espacios públicos y zonas de alta afluencia en el municipio.