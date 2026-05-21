120 árboles derribados en tres días de tormentas: PC

Muchos de los árboles que colapsaron ya se encontraban secos, viejos o en malas condiciones. [PC /Cortesía]

Muchos de los árboles que colapsaron ya se encontraban secos, viejos o en malas condiciones. [PC /Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.- Ante las recientes tormentas registradas en la región, la Dirección de Protección Civil (PC) y Bomberos de Nuevo Laredo informó que se mantiene un operativo permanente de prevención y atención a emergencias, logrando saldo blanco pese a las fuertes ráfagas de viento y las lluvias acumuladas.

sí mismo el director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, señaló que ya suman tres días consecutivos de trabajo intenso en coordinación con el Consejo Municipal encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, así como con autoridades federales, estatales y municipales.

“Afortunadamente no hubo daños a personas, solamente una vivienda de madera resultó parcialmente afectada y dos vehículos presentaron daños. Cabe señalar que durante este periodo, hemos atendido más de 120 árboles caídos además de algunos postes derribados por los fuertes vientos que alcanzaron ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora durante el primer día de tormentas”, mencionó Diez de Pinos.

El funcionario explicó que muchos de los árboles que colapsaron ya se encontraban secos, viejos o en malas condiciones, por lo que las ráfagas terminaron por derribarlos. Asimismo, destacó que las lluvias han resultado benéficas para la región debido a la captación de agua, mientras que los trabajos preventivos realizados previamente en drenes pluviales, colectores, subcolectores y bocatormentas permitieron evitar inundaciones severas y vehículos varados.

Detalló que por instrucciones de la alcaldesa se realizaron rondines preventivos en coordinación con Guardia Municipal así como Tránsito y Vialidad, quienes apoyaron en cierres de calles y supervisión de zonas de riesgo.

“Se ha trabajado mucho en la prevención y en la limpieza de guardaganados, vados y drenes pluviales, gracias a ello no tuvimos llamados de autos varados por agua, eso sí solamente una familia requirió ser albergada temporalmente debido a filtraciones de agua en el techo de su vivienda”, comentó.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los pronósticos climatológicos, ya que continúan altas probabilidades de lluvia y tormentas eléctricas en los próximos días. Para reportar situaciones de riesgo, Protección Civil puso a disposición los números 867-712-8911 y 867-712-2124, además de la línea de emergencia 911.