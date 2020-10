Fallece el artista plástico Arturo Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.-El pintor Arturo Rivera falleció la madrugada de este jueves. El Instituto Nacional de Bellas Artes informó en un comunicado: “Lamentamos el sensible deceso del reconocido artista Arturo Rivera, quien deja un trascendente legado en la plástica del país. Expuso en @mbellasartes y ganó el Primer Premio en la II Bienal de Beijing, China. Enviamos nuestras condolencias a su familia y comunidad artística”.

Arturo Rivera nació en la ciudad de México en abril de 1945, estudió pintura en la Academia de San Carlos (1963-1968) y serigrafía y fotoserigrafía en The City Lil Art School de Londres (1973-1974). Expuso de manera individual en Chicago, Nueva York y México; en el país, sus obras se presentaron en grandes muestras en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), el Museo Palacio de Bellas Artes y en el Museo de Arte Moderno.

Arturo Rivera, a quien en los últimos días se le vio muy activo en redes sociales donde denunció que iba a subastarse una obra que se le atribuía a él, pero que no reconocía, fue un pintor que llevó a sus cuadros los más complejos contrastes de su mundo interior. La evolución de su obra da cuenta de etapas muy personales, ciclos que pasaron por la Academia de San Carlos, donde aprendió que el arte es una disciplina de rigor; por la fiesta, los excesos y la locura en su juventud, primero en México y luego en Nueva York; por la depresión y la angustia; por los hallazgos artísticos en Alemania, y por la crisis, tras su regreso a México.



Estudio de Arturo Rivera. Foto: Archivo El Universal

Pasado ese momento en que “se bajó la cortina”, ahí estuvo, y siempre ha estado, la pintura.Con ella, decía el artista, atravesó todos los caminos y creó una de las obras más intensas de la pintura mexicana, de los años 70 al presente. Una obra que abrió nuevos horizontes al arte figurativo. Las formas de lo impensable, del horror de la naturaleza y la imaginación, la locura y el enigma, los mitos, habitan sus pinturas y dibujos.

En los últimos años el artista Arturo Rivera denunció que el mercado quería acabar con la pintura. “Necesito que se reivindique la pintura. De repente algunos dicen ‘ya volvió la pintura’; pero no, nunca se ha ido, pasó una nube gris que se llama mercado. A mí me tocó la cola de la escuela mexicana que era de mucho rigor; pero hoy en las escuelas no hay nada de pintura. A la pintura la quieren matar los que no saben pintar”.