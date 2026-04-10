Reabren sitios sagrados en Jerusalén tras restricciones por guerra con Irán

Fieles regresan a orar en Al-Aqsa, el Muro Occidental y el Santo Sepulcro, luego de semanas de limitaciones por motivos de seguridad

La gente visita la Iglesia del Santo Sepulcro después de que Israel levantó las restricciones tras un alto el fuego alcanzado entre Irán, Israel y EEUU, en Jerusalén, el 9 de abril de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)

La gente visita la Iglesia del Santo Sepulcro después de que Israel levantó las restricciones tras un alto el fuego alcanzado entre Irán, Israel y EEUU, en Jerusalén, el 9 de abril de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)

TEL AVIV, Israel.- Los fieles regresaron a rezar el jueves en los lugares sagrados de Jerusalén después de que Israel levantó las restricciones que impuso a las grandes concentraciones públicas durante la guerra con Irán, hace casi seis semanas.

La policía de Jerusalén informó el miércoles que levantaría las restricciones en todos los lugares sagrados y desplegaría a cientos de agentes y voluntarios en la ciudad.

Durante el conflicto, ahora en pausa, el acceso quedó totalmente prohibido o limitado a unas pocas decenas de fieles a la vez en sitios cristianos, judíos y musulmanes, cuando los ataques con misiles desde Irán a menudo obligaban a los residentes de Jerusalén a refugiarse.

Las restricciones apagaron las celebraciones de Cuaresma, Pésaj y Ramadán para muchos en algunos de los lugares más sagrados para los fieles del cristianismo, el islam y el judaísmo.

El recinto de la mezquita de Al-Aqsa, cerrado durante gran parte del mes sagrado de Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr, reabrió con la oración del alba el jueves, según el Waqf islámico de Jerusalén, la autoridad religiosa jordana que administra el recinto. En el cercano Muro Occidental, en la Ciudad Vieja —el lugar más sagrado del mundo donde los judíos pueden rezar— se vio a decenas de hombres y mujeres inclinar la cabeza en oración.

El levantamiento de las restricciones llega justo a tiempo para los cristianos ortodoxos, que celebran la Pascua el domingo, una semana después de las conmemoraciones católicas y protestantes y antes de la ceremonia centenaria conocida como el Fuego Sagrado, asociada a esa festividad.

El sábado, miles de cristianos se reunirán en la cavernosa Iglesia del Santo Sepulcro con velas apagadas mientras abarrotan la extensa basílica del siglo XII construida en el lugar donde, según la tradición, Jesús fue crucificado y enterrado. El patriarca griego encenderá las velas y luego la llama se irá pasando de una vela a la siguiente.

Las restricciones provocaron rechazo el mes pasado cuando la policía israelí impidió que líderes católicos entraran en la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar una misa privada en la festividad cristiana del Domingo de Ramos por primera vez en siglos. Eso desató una ola de críticas desde Estados Unidos y otros lugares.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que no hubo “intención maliciosa” y que se impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa acceder a la iglesia por motivos de seguridad. Más tarde se le permitió entrar el Domingo de Pascua.

El jueves, los fieles celebraron al entrar en Al-Aqsa por primera vez en semanas.

“Es como si los seres humanos renacieran”, expresó Mohammed Al-Qassas. No poder rezar durante este periodo es como “sentir hambre todo el tiempo”, añadió.

Biljana Vaslic, una turista de Serbia que hasta ahora no había podido entrar en la iglesia, manifestó: “Es imposible describir esta sensación… Fue uno de los momentos más felices de mi vida”.

Aun así, otros acusaron a Israel de usar la guerra como excusa para restringir el acceso. Omar al-Kiswani, director de la mezquita, declaró: “Esto es una gracia de Dios después de 40 días de usar la guerra como pretexto, pero Dios ha concedido firmeza en esta mezquita”.

Incluso antes de la guerra, ya había mayores restricciones para que la gente pudiera acceder a Al-Aqsa.

Durante las oraciones del Ramadán un viernes de principios de febrero, Israel restringió a 10.000 el número de palestinos autorizados a entrar desde Cisjordania, y solo permitió el acceso a hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50, además de niños de hasta 12 años. En el pasado ha impuesto restricciones similares, alegando motivos de seguridad.