Exigen seguridad tras asesinato de Paula en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras el asesinato de Paula, quien logró fotografiar a su agresor antes de que le disparara, pobladores de San Cristóbal de las Casas realizaron una manifestación para exigir seguridad y justicia.

Los habitantes se reunieron en la Plaza de la Paz, para recordar a la madre soltera de 41 años que dejó en orfandad a sus cuatro hijos.

Jaqueline Flores, una de las organizadoras de la manifestación, explicó que el mayor de los hijos de Paula tiene 20 años y la menor apenas 10. Tienen mucho temor de lo que les pueda pasar tras el homicidio de su madre, por lo que permanecen prácticamente en el anonimato.

‘Hacemos una colecta porque sabemos que no es nada más lo que necesitan ahorita, lo van a necesitar por muchísimos años’, planteó la mujer, quien sostenía un cartel con la leyenda ‘Justicia para Paula’.

Sobre la inseguridad explicó que en San Cristóbal de las Casas son cada vez más frecuentes los asaltos, lo mismo para hombres que para mujeres.

‘Queremos hacer el llamado a las autoridades, para que pongan mano dura a los criminales, que no los dejen salir, porque salen a vengarse y eso ya no lo queremos, no queremos más sangre y tenemos miedo’; indicó.

En el centro de la plaza, los sancristobalenses colocaron flores y veladoras, y carteles con diferentes consignas, como ‘no más asesinatos’ y ‘alto a la violencia’.

Después, caminaron por el andador Miguel Hidalgo hacia el lugar del crimen, en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Crescencio Rosas, donde colocaron otra ofrenda y rezaron.

Paula tomó su última fotografía en la calle Álvaro Obregón, a unas cuadras del parque central del Pueblo Mágico.

La noche del sábado, su hijo fue por ella en moto al hotel en el que trabajaba como recepcionista, pero al salir ya no estaba la unidad.

Ambos vieron que un hombre y su cómplice se la llevaban, así que la mujer lo encaró, lo que provocó que le dispararan y posteriormente muriera en un hospital.

La Fiscalía estatal reportó que ya detuvo a cuatro personas ligadas al hecho, entre ellas el agresor.