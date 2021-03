Exhortan a vacunarse a los adultos mayores

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la aproximación de la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores, será un paso muy importante para este segmento de la población, ya que ha sido de los más afectados por esta pandemia, por lo que para todos ellos es un aliciente que les apliquen el biológico.

El doctor Alejandro Cervantes Martínez , responsable del Despacho de la Dirección de Salud Municipal, manifestó que luego de aplicar la vacuna al personal de primera línea del Sector Salud, sigue la aplicación del biológico para los adultos mayores de 60 años o más.

“Esto se da por el índice de mortalidad tan alto que se presenta en las personas de la tercera edad, es muy importante, ya que ellos a pesar de que se resguardan están en contacto con sus familiares que son los que tienen que salir a trabajar”, dijo.

Destacó que la mayoría de los adultos mayores reciben los contagios a través de sus familiares, por ello es bien importante vacunarlos, protegerlos, muchos de ellos siguen acatando las medidas sanitarias de resguardarse en sus casas, así también muchas empresas los resguardaron por medio del decreto.

Precisó que una vez que hayan vacunado a toda la población mayor de 60 años aun así son vulnerables, ya que el hecho de estar vacunados no quiere decir que no puedan ser afectados por el virus, ya que se puede presentar un cuadro de leve a moderado.

Agregó que lo que están buscando con la vacunación en los adultos es evitar los casos severos de COVID que finalmente termine en una defunción, esto fortalecerá su sistema inmunológico ya que crearán anticuerpos estableciendo una memoria inmunitaria en cuanto al COVID.

Reveló que la vacuna contra el virus es similar cuando las personas se vacunan contra la influenza, donde al ser afectados se presenta un cuadro menos leve y mucho más tratable, que cuando una persona no está vacunada.

“Ya son menos las personas que no creen que existe este virus o que no se quieren vacunar, porque desafortunadamente ya todos hemos tenido pérdidas cercanas, es muy raro la persona que diga que por el COVID no ha perdido a alguien”, explicó.

Cervantes Martínez mencionó que es importante seguir haciendo hincapié en que la vacunación es importante, que lo hagan de forma ordenada y respetando las medidas sanitarias, ya que puede haber más dispersión viral, en estas fechas de Semana Santa se deben quedar en casa, no es momento de convivencia social.