Exhortan a no descuidarse ante Covid-19

NUEVO LAREDO, TAM.- Aunque el Hospital General “Solidaridad” ya abrió consultas por medio de citas, además de otros servicios médicos, si la ciudadanía continúa relajándose y no sigue adoptando las medidas de sanidad, a mediados del mes de noviembre o finales de diciembre, podría haber un rebrote de COVID-19.

El director del nosocomio Jesús González Cepeda, mencionó que en las dos últimas semanas han venido en descenso los egresos en el Hospital COVID, de tener de 5 a 6 pacientes diarios en fechas anteriores, actualmente están teniendo uno o dos pacientes.

“Pero no se nos ha incrementado el número de pacientes, ya que todos los días también estamos dando de alta a pacientes que ya se recuperaron, de 15 días a la fecha hemos tenido el ingreso de cuando menos 10 pacientes internados, de las 40 que camas con que contamos”, subrayó.

Precisó que desde hace dos semanas la Secretaría de Salud se dio cuenta que el COVID estaba en descenso en casi todas la frontera, solamente la ciudad de Matamoros es quien tienen un alto índice de coronavirus, por lo que se les dio la indicación de abrir el hospital tanto en urgencia, como en consulta.

Reveló que en cuanto a la consulta tratan de mantener el menor número de pacientes que acudan, se le pide al paciente que acudan a consulta solos, que no lleven niños, a menos que sea un paciente de edad avanzada que requiera del acompañamiento de un familiar.

Destacó que lo que se les ha estado incrementando son las urgencias, donde tanto las ambulancias de Cruz Roja como las de Protección Civil y Bomberos, continúan llevando personas que requieren atención por sufrir algún accidente como alguna caída, un atropellamiento, o alguna otra urgencia real.

Señaló que en el tiempo de la contingencia de coronavirus en el hospital, a Cruz Roja se envió a pacientes para una cirugía, sobre todo para apéndices, al área de traumatología que eran accidentados o fracturados, y por lo menos 10 casos de medicina interna por semana.

“Pero repito no hay que bajar la guardia la enfermedad no se ha quitado, nos pusimos en semáforo amarillo para aperturar el comercio, pero el virus sigue y tenemos que continuar con las medidas preventivas de salud, sobre todo el uso de cubrebocas, lavado de manos y uso del gel”, indicó.

González Cepera manifestó que no debe haber muchas personas en parques, en centros comerciales, la sana distancia, el hospital está ahorita en un 80 por ciento, puesto que la consulta la tienen terceada para que no se junte tanta gente, ojala se siga así y no se vuelva a la fase 1 ello depende de la gente.