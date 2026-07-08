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EU lanza nuevos ataques contra Irán

Horas después de que Donald Trump dijera que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz señalaban el fin del alto el fuego

Dos niños de pie en aguas poco profundas con flotadores de espuma, mientras se ven buques de carga y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)
AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos llevó a cabo otra ronda de ataques contra Irán el miércoles, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz señalaban el fin del alto el fuego.
Funcionarios militares dijeron en una publicación en redes sociales que los ataques tenían la intención de “degradar aún más” la capacidad de Irán “para amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz.
La acción se produce apenas un día después de que el ejército estadounidense atacara diversos sitios militares e instalaciones portuarias tras el ataque de Irán contra algunos buques mercantes frente a la costa de Omán.
La publicación en redes sociales dice que Estados Unidos “está exigiendo cuentas a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía marítima internacional vital”.
Medios estatales iraníes informaron de explosiones, incluyendo en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz, y en Sirik, otra ciudad costera del sur.
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