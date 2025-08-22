El Dólar
Este viernes habrá una brigada especial del DIF para adultos mayores

De 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la Casa Club del Adulto Mayor

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema DIF Nuevo Laredo invita a todas las personas mayores de 60 años a participar en la brigada de salud y servicios que se realizará mañana viernes 22 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la Casa Club del Adulto Mayor, ubicada en Laguna del Norte y Lago de Chapala.

Durante la jornada se ofrecerán de manera gratuita consultas médicas, estudios de diagnóstico, orientación nutricional, asesoría jurídica, atención psicológica, vacunación, cortes de cabello e inscripciones a talleres. También se contará con el trámite de la tarjeta INAPAM, la cual podrá solicitarse únicamente en esta brigada, siempre que los interesados presenten los documentos requeridos en copia: acta de nacimiento, CURP certificada en su nueva versión, credencial INE o IFE, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, una fotografía tamaño infantil con fondo blanco y la CURP de algún auxiliar con número telefónico para emergencias.

“Esta brigada es un reconocimiento a quienes han entregado su vida al esfuerzo, la familia y la comunidad. Queremos que nuestros adultos mayores se sientan acompañados y respaldados con servicios que contribuyen a su bienestar”, expresó la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal.

El organismo asistencial reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir y aprovechar esta jornada, que representa una oportunidad para recibir atención integral y obtener beneficios importantes como la credencial del INAPAM.

