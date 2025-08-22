Arrestan en Las Vegas al padre de Jaylen Brown acusado de intento de asesinato

Quenton Marselles Brown fue detenido tras presuntamente apuñalar a un hombre durante una discusión en un estacionamiento; Permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Clark

El estadounidense Jaylen Brown, de los Celtics de Boston, durante la segunda mitad del Juego 6 de las semifinales de la Conferencia Este de los playoffs de baloncesto de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el 16 de mayo de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Frank Franklin II, Archivo)

BOSTON.- El padre de la estrella de los Celtics de Boston, Jaylen Brown, fue arrestado en Las Vegas y acusado de intento de asesinato después de supuestamente apuñalar a otro hombre en un estacionamiento.

Según TMZ, Quenton Marselles Brown admitió haber golpeado el auto de la víctima con la puerta de su Lincoln Navigator al salir del vehículo. Se produjo una discusión y Brown apuñaló a la víctima en la espalda y el estómago, informó el sitio web.

Los documentos judiciales enumeraron a Brown como un recluso en el Centro de Detención del Condado de Clark bajo cargos de intento de asesinato. Una persona con conocimiento del incidente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para discutirlo, confirmó que el hombre arrestado es el padre de Jaylen Brown.

La Associated Press solicitó el informe policial al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, pero se le informó que no estaba disponible de inmediato.

Los Celtics declinaron hacer comentarios.