Ataque con drones destruye 16 camiones con alimentos de la ONU en Sudán

En esta fotografía difundida por la ONG Mercy Corps se puede ver a familias sudanesas desplazadas en un albergue, el 27 de mayo de 2025, en Kadugli, en la provincia de Kordofán del Sur, Sudán. (Mercy Corps vía AP)

NACIONES UNIDAS.- Un ataque con drones sobre una caravana de la ONU incendió los 16 camiones que transportaban alimentos de necesidad urgente hacia la región de Darfur del Norte, en Sudán, —donde se viven condiciones de hambruna— y destruyó todos los vehículos, informó Naciones Unidas el jueves.

La portavoz asociada de la ONU, Daniela Gross, informó que todos los conductores y el personal que viajaban en el convoy del Programa Mundial de Alimentos están a salvo.

Gross destacó que aún no estaba claro quién fue el responsable del ataque del miércoles, el segundo en los últimos tres meses que impide que una caravana de Naciones Unidas entregue suministros en Darfur del Norte. A principios de junio, un convoy del Programa Mundial de Alimentos y la UNICEF fue atacado mientras esperaba autorización para dirigirse a el-Fasher, la capital de Darfur del Norte, lo que resultó en la muerte de cinco personas.

Sudán se sumió en el conflicto en abril de 2023, cuando la violencia provocada por tensiones entre sus líderes militares y paramilitares estalló en la capital, Jartum, y se extendió a otras regiones, incluida Darfur occidental. Unas 40.000 personas han perdido la vida y alrededor de 13 millones se han visto desplazadas, de acuerdo con las agencias de Naciones Unidas. Casi 25 millones de personas se encuentran en situación de hambruna, destacó Gross.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus aliados anunciaron a finales de junio que habían formado un gobierno paralelo en las regiones bajo su control, principalmente en la vasta región de Darfur, donde se investigan acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Las RSF han rodeado el-Fasher, donde la ONU asegura que la población enfrenta condiciones de hambruna. Es la única capital que las fuerzas paramilitares no tienen bajo su control en Darfur, que está compuesta por cinco estados.

Hace más de un año, se declaró una situación de hambruna en el campamento de desplazados de Zamzam, en Darfur del Norte. El riesgo de hambruna se ha extendido desde entonces a 17 áreas en Darfur y la región de Kordofán, que es adyacente a Darfur del Norte y al oeste de Jartum, según la ONU.